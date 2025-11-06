Kompanjonlärare musik grundskola åk 1-6
2025-11-06
När du arbetar i Säters kommun arbetar du för framtidstro och livskvalitet för Säterborna. Med engagemang och samarbete arbetar vi för ett hållbart samhälle, och du är välkommen till oss!
Med närhet till det mesta som ger livskvalitet, är det trivsamt och lätt att leva och jobba i vår kommun.
Säters Kulturskola- en kulturskola med fokus på glädje och kreativitet!
Säters Kulturskola omfattar både grundskola 1-9, anpassad grundskola och den frivilliga undervisningen i kulturskola. Våra pedagoger arbetar oftast i båda verksamheterna beroende på verksamhetens behov och tjänstens omfattning.
I vår frivilliga verksamhet erbjuds musik, dans, teater, sång och musikproduktion.
Vi har ett arbetssätt där personal är delaktiga i beslutsprocesser kring verksamhetsutveckling och organisationsfrågor vilket ställer höga krav på delaktighet engagemang och ansvarstagande.
Eftersom den sökande kommer arbeta på flera skolor krävs en god social kompetens och att den är en organiserad flexibel person med tydlig struktur och samarbetsviljaPubliceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Musikundervisning i åk 1-6 (50% .)
Din huvudsakliga uppgift är att tillsammans med ordinarie musiklärare genomföra, samplanera och organisera musikundervisning i åk 1-6.
Du ingår i ett arbetslag som jobbar nära tillsammans i alla frågor som rör grundskolan. För att skapa trygghet, studiero och möjlighet att nå målen i ämnet organiserar Säters kulturskola oftast klassundervisningen med två lärare- en huvudlärare musik och en kompanjon/resurs (halvklass-undervisning).Kvalifikationer
Musiklärare
Du är legitimerad musik lärare eller musikpedagog med liknade kompetens tex folkhögskola/musiklinje.
Din undervisning präglas av gott ledarskap och ett arbetssätt grundat på forskning och beprövad erfarenhet och du utvecklar kontinuerligt dina metoder och arbetssätt
Körkort B är ett krav då vi arbetar på flera skolor.
Stor erfarenhet av undervisning i grundskola och är vana att leda grupper och ta ansvar är meriterande. Du är van att organisera och planera arbetet.
Du behärskar ett eller flera instrument. Du kan tex kompa på piano eller gitarr.
Ensemble-ledning är meriterande.
Goda IT kunskaper krävs och förmågan att söka information och ta del av information
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.
Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
Tjänstens omfattning 50% från januari 2026-maj 2026 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Detta är ett deltidsjobb.
Säters kommun, Kulturskolan
Kulturskolechef
Pia Ling Eriksson pia.ling-eriksson@edu.sater.se 0225 55337
