Kommunvägledare till kommunens Kontaktcenter
2025-12-16
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Vi söker dig som vill hjälpa oss besvara kommuninvånarnas frågor, som gillar att hjälpa till, lösa ärenden via telefon, över disk och digitalt och som har känsla för god service.
Kommunvägledaren antar ett utifrån- och in-perspektiv, det vill säga kundens perspektiv. Det är viktigt att ha ett inkluderande sätt och att stå för mångfaldens värderingar. Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
- Information, vägledning, svar på frågor i ärenden
- Registrering, tillägg till och handläggning av ärenden
- Bedömning, sortering och kontaktförmedling med rätt kommunal funktion i övriga ärendenKvalifikationer
Som kommunvägledare är ett positivt kundbemötande, lyhördhet och lösningsfokus grundläggande egenskaper som behövs i varje möte. Vissa kundmöten kan innebära behov av att arbeta med högre säkerhetstänk och metodik. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I rollen som kommunvägledare krävs en rad förmågor och egenskaper:
- Erfarenhet av arbete i kontaktcenter/servicecenter/callcenter är meriterande
- Mycket god teknisk förmåga, snabbhet samt vana av att arbeta i flera tekniska miljöer parallellt är obligatorisk
(T ex: Trio, Easit, Pro Capita, InfraControl, Open E-platform)
- Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift är obligatoriskt
- Flerspråkighet är meriterande. Vi ser gärna sökande med arabisk, tigreansk, finsk, eller sydsamisk kompetens
Tjänsten är en särskild visstidsanställning som gäller 1 april 2026 till 31 september 2026.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan, urval och intervjuer sker löpande så sök gärna redan idag!http://inspiration.ornskoldsvik.se/
På konsult- och serviceförvaltningen ger vi förvaltningarna stöd och service inom våra områden fastighet, drift- och service, kost, IT samt administrativa stödtjänster.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/669". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Arbetsplats
Konsult- och serviceförvaltningen Kontakt
Jenny Eriksson, servicedesk ansvarig 0660-88521 Jobbnummer
9645984