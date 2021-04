Kommunvägledare till Hjo kommuns kontaktcenter - Hjo kommun, Stab - Administratörsjobb i Hjo

Prenumerera på nya jobb hos Hjo kommun, Stab

Hjo kommun, Stab / Administratörsjobb / Hjo2021-04-06Kommunen har drygt 9000 invånare och ligger vid Vätterns västra strand. Här finns bra service, nära till fritidsaktiviteter och ett starkt expansivt näringsliv. Trästaden hör till de finaste boendemiljöerna som skapats i Sverige. Idag finns endast ett fåtal kvar och Hjo är en av dom.2021-04-06Som kommunvägledare har du ett stort fokus på service och kundnöjdhet. Du blir också en del av ett härligt lag som kännetecknas av stort eget ansvar och hög servicekänsla, kombinerat med en stolt laganda.Hjo kommuns kontaktcenter ansvarar även för Karlsborgs och Tibro kommuns inkommande samtal och har därför ett mycket nära samarbete med dem.I arbetsuppgifterna ingår bl a växeltelefoni och besökshantering samt andra vanliga arbetsuppgifter som kan förekomma i kontaktcentret.Utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdragetGoda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skriftKunskaper i andra språk kan vara meriterandeÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hjo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länk i annonsen, inte via e-post eller pappersformat.Varaktighet, arbetstidTimavlönad. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Hjo kommun, Stab5674462