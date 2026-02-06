Kommunvägledare till Fastighetsavdelningen, Danderyds kommun
Danderyds kommun, Driftenheten, Fastighetsavdelningen / Kundservicejobb / Danderyd Visa alla kundservicejobb i Danderyd
2026-02-06
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Danderyds kommun, Driftenheten, Fastighetsavdelningen i Danderyd
Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Fastighetsavdelningen vid Samhällsutvecklingsförvaltningen är en viktig aktör i att skapa fysiska förutsättningar för kommunens förvaltningar att leverera sina välfärdsuppdrag. Kommunens fastighetsbestånd, vilket uppgår till cirka 200 000 m2, omfattar förskolor, skolor, särskilda boenden, kultur & fritidslokaler, kommersiella lokaler och bostäder. Danderyds kommun står inför ett flertal större investeringsprojekt. Fastighetsavdelningen driver samtidigt ett utvecklingsarbete inom långsiktig underhållsplanering av vårt bestånd. Fastighetsavdelningen genomför därför en viktig omställning där vi förstärker vår organisation.
Placering kommer vara vårt nya driftkontor invid Enebybergs torg.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Vi utvecklar och stärker nu upp vår kundtjänst inom fastighetsavdelningen.
Din primära arbetsuppgift är att ge service till våra hyresgäster och entreprenörer på ett korrekt och effektivt sätt kring kommunens fastigheter, främst genom att fördela inkomna och egen-initierade ärenden till tekniker inom driftsenheten och andra instanser samt ansvara för åter- och avrapportering i ärenden. I tjänsten kommer du också hantera passage- och nyckelsystem för kommunens fastigheter och du kommer att utveckla och uppdatera tillsyn och skötselrutiner inom driftsenheten samt hantera viss ekonomisk administration.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* har dokumenterad erfarenhet av flerårigt arbete med kundtjänst eller kontaktcenter
* är van att arbeta digitalt och har lätt för att lära dig olika typer av system
* är van vid att arbeta med Office 365 som arbetsverktyg
* har erfarenhet av att arbeta med ärendehantering
* har god förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt på svenska
Det är meriterande om du har:
* erfarenhet från kundtjänst med inriktning mot fastighetsdrift
* erfarenhet av digital kommunikation inom kundtjänst
* kunskaper inom fastighetsteknik och övrig samhällstekniska installationer
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med fastigheter, människor och samhällstekniska frågor och som trivs med att ge service till kunder i komplexa ärenden. Du är strukturerad och duktig på att själv planera ditt arbete för att uppnå ett gott resultat. Du bibehåller ett bra humör vid pressade situationer och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt gentemot hyresgäster och entreprenörer. Det är viktigt att du är lyhörd kring de frågeställningar du ställs inför för att kunna ge en god service. Som person har du även en god förmåga att kommunicera och skapa förtroende både internt och externt vilket gör det enkelt att samarbeta med dig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304888". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Danderyds kommun
(org.nr 212000-0126) Arbetsplats
Danderyds kommun, Driftenheten, Fastighetsavdelningen Kontakt
Säkerhetscontroller Fastighet
Henrik Wahlgren henrik.wahlgren@danderyd.se 08-501 320 14 Jobbnummer
9729220