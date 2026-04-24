Kommunvägledare med fokus på service och turism
2026-04-24
Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna?
Varmt välkommen till oss i Munkedals kommun!
Munkedals kommun ligger i norra Bohuslän mellan Oslo och Göteborg. Här möts skog, älv och hav, och avstånden är korta mellan människor och resultat. Hos oss arbetar du nära både kollegor och verksamhet, med möjlighet att påverka och göra skillnad i vardagen. Vi bygger vidare på det som redan är starkt och utvecklar det som gör att människor vill bo, leva och verka här. Utveckling skapas i samspel mellan invånare, företag, föreningsliv och kommun. Det innebär att du som medarbetare är med och driver förändring tillsammans med andra. Vi arbetar med människors välmående i fokus och för att Munkedals kommun ska vara en plats att trivas i och vilja rekommendera.
Kommunstyrelsens förvaltnings uppgift är att stödja, ge service och se till att lagar och regler följs inom respektive expertområde, till våra kärnverksamheter i kommunen. Kommunstyrelsens förvaltning består av avdelningarna ekonomi, administration, HR, kommunikation & tillväxt samt löneenheten.
Är du en person som sprider positiv energi, älskar att ge service och vill vara med och skapa en välkomnande upplevelse för invånare, verksamma och besökare? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en kommunvägledare med fokus på service och turism till vårt Medborgarcenter, en central roll där du möter medborgare, turister, företag och andra besökare med värme, kunskap och engagemang. Du blir en del av ett team som brinner för att ge professionell service och bidra till en attraktiv kommun. Som kommunvägledare i Munkedals kommun kommer du ha en avgörande roll i vårt team och bidra till att förbättra servicen för våra invånare, verksamma och besökare. Du kommer att tillhöra avdelningen kommunikation & tillväxt, vars uppdrag är att utveckla platsen, bilden av organisationen och arbetsgivarvarukmärket. Vill du vara med och utveckla Munkedals kommun med oss? Då ser vi fram emot att prata med dig!
Beskrivning av arbetet
Ditt arbete syftar till att skapa en positiv och hjälpsam upplevelse för alla som söker information och service från vår organisation. Du kommer att ge personlig och professionell service i vår reception och via telefon, e-post och digitala kanaler. Som kommunvägledare är du ett första ansikte utåt för kommunen - för invånare, verksamma och besökare, samt ger information om kommunens verksamheter, lokala sevärdheter, evenemang och turistmål. I din roll tar du initiativ till att utveckla våra arbetssätt och serviceflöden med fokus på tillgänglighet och bemötande. Du kommer att arbeta tvärfunktionellt med olika avdelningar för att säkerställa att våra invånare, verksamma och besökare får korrekt och relevant information. Du är lyhörd för behov och analyserar feedback från besökare, företagare och boende för att kontinuerligt förbättra våra tjänster och verksamheter. Du deltar även i utvecklingen av informationsmaterial och digitala plattformar för att underlätta tillgången till kommunens platser och tjänster, samt hanterar kommunens posthantering, digitalbrevlåda och andra interna servicefunktioner.
Vi söker dig som:
har en eftergymnasial utbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
har erfarenhet från turistinformation, reception eller liknande serviceyrken.
har god digital kompetens.
har goda kunskaper och kommunicerar tydligt i svenska språket, både muntligt och skriftligt.
har erfarenhet av att arbeta med, alternativt ett gediget intresse för, sociala medier.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer att lägga stor vikt vid dem. Vi värdesätter att du är initiativtagande, flexibel och har en passion för att skapa relationer. Vi letar efter dig som brinner för att hjälpa andra och som alltid sätter servicen i första hand. Som person är du självgående och ansvarstagande med mycket god samarbetsförmåga. Du trivs i en varierad arbetsmiljö och är inte rädd för att ta egna initiativ för att lösa problem. Ditt engagemang och din förmåga att skapa goda relationer både internt och externt kommer att vara nyckeln till din framgång i denna roll.
Vi erbjuder dig
ett meningsfullt arbete där du varje dag gör skillnad för andra.
möjlighet att utvecklas inom service, kommunikation och turism.
en arbetsplats som värdesätter samarbete, respekt och arbetsglädje.
förmånligt friskvårdsbidrag, ett aktivt nätverk av hälsoinspiratörer på arbetsplatserna, rabatter på gymkort samt gratis träning i träningslokalen Styrkan.
Vi vill informera dig om
att du innan anställning behöver uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
visar giltig ID-handling
vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
vid behov uppvisar giltigt körkortstillståndvid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
Vid vissa tillsättningar:
görs säkerhetsprövning. Om du blir aktuell för en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning.
görs legitimationskontroll via Socialstyrelsen eller Skolverket.
görs kontroll gentemot IVO:s register.
behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Munkedals kommun
(org.nr 212000-1330), http://www.munkedal.se
Centrumtorget 5 (visa karta
)
455 80 MUNKEDAL Arbetsplats
Kommunstyrelsens förvaltning, Kommunikation & tillväxt Kontakt
Fackförbundet Vision 0524-18102 Jobbnummer
9873607