Kommunvägledare/Kundservicemedarbetare till Kontaktcenter
2025-11-13
Vill du vara med och göra skillnad för Malmöborna?
På Kontaktcenter möter vi människor varje dag och hjälper dem att hitta rätt i kontakten med Malmö stad.
Vi söker nu engagerade och serviceinriktade medarbetare som vill bli en del av en fantastisk arbetsplats där gemenskap, arbetsglädje och viljan att göra skillnad står i centrum.
Vi förstärker nu vårt team med tillsvidareanställda.
Kontaktcenters uppdrag är att vara vägen in till Malmö stad för medborgare och företag. Vi arbetar för att ge alla en tillgänglig, likvärdig och professionell service utifrån deras behov.
Verksamheten består av cirka 55 kommunvägledare som dagligen möter Malmöbor via telefon, e-post, chatt, sociala medier och på våra besöksplatser på Rosengård, Värnhem, Stadshuset och Mobilia. Tillsammans ger vi information och vägledning inom hela kommunens verksamhet - allt från bygglov, parkeringsfrågor och miljöärenden till försörjningsstöd, skola, kultur och fritid.
I arbetet använder du olika digitala verktyg och ärendehanteringssystem för att söka information, registrera ärenden och följa överenskomna rutiner med förvaltningarna. Rollen kräver att du hanterar information och medier på ett kritiskt, strukturerat och ansvarsfullt sätt.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är samhällsengagerad och som drivs av att arbeta i team och bidra med en genuin servicekänsla. I ditt arbete är du strukturerad och kan prioritera i en komplex miljö, vilket ställer krav på en god simultanförmåga och ett lösningsorienterat förhållningssätt. Din välutvecklade förmåga att kommunicera, både i tal och skrift skapar förtroende hos både medborgare och kollegor gör att det är enkelt att samarbeta med dig. Du kommer dagligen att ställas inför många nya frågeställningar i ditt arbete vilket kräver att du är lyhörd, informationssökande samt har ett mycket gott omdöme. Du är lugn och stabil i ditt bemötande av medborgare i olika situationer, även i ett högt tempo.
Kontaktcenters befinner sig i ständig utveckling och vi söker dig som tycker om att arbeta i en föränderlig miljö och vill bidra till fortsatt förbättring. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper där vi ser att du är en serviceinriktad lagspelare som hjälper kollegor och ger invånaren ett gott bemötande och en god service. Kvalifikationer
• Minst 60 högskolepoäng eller avslutat YH/KY utbildning inom: service, administration eller kommunikation eller annan dokumenterad utbildning som arbetsgivaren bedömer är likvärdig.
• Arbetslivserfarenhet av liknande verksamhet som motsvarar totalt två år heltid där du har arbetat med service och kundbemötande som t.ex kontakt och kundcenter, kundservice, resebyrå, hotell, restaurang, turism eller service inom en myndighet.
• Yrkeserfarenhet av digitala arbetssätt och god förmåga att hantera arbetsverktyg såsom ärendehanteringssystem, sociala medier, e-post, chatt och telefon.
• God förmåga att söka information och navigera effektivt med hjälp av digitala system.
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• Grundläggande kunskaper i engelska i både tal och skrift
Meriterande:
• Högskolexamen till exempel service management.
• Tidigare kontaktcentererfarenhet.
• Arbetslivserfarenhet av kundservice i fysiska möten och via telefon.
• Kunskaper i finska
• Kunskaper i teckenspråk
Om arbetsplatsen
Här kommer du till en arbetsplats som erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. 2019 startade vi och nu fortsätter vi vår spännande resa mot ett modernt kontaktcenter. Genom att hantera medborgarärenden för kommunens förvaltningar bidrar kontaktcentret till att avlasta handläggarna i deras arbete. Kontaktcentrets kunskap om Malmöbons behov och önskemål är en viktig del i utvecklingen av kommunens service och tjänster.
Som medarbetare hos oss på kontaktcenter tillhör du ett härligt team som tillsammans med våra kollegor i kommunen utformar nya effektiva arbetssätt som ska ge bättre service. Kontaktcenter bidrar på detta vis till verksamhetsutveckling och nya lösningar i staden.
Kommuntjänster har drygt 600 anställda inom sex olika verksamhetsområden. Uppdraget är att tillhandahålla kvalitativa, hållbara och kostnadseffektiva tjänster till Malmö stads förvaltningar och till Malmöborna. Kommuntjänster erbjuder likvärdig service för alla, hög tillgänglighet och professionellt bemötande.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Måndag-fredag 8-17
Antal: 5 tjänster
Tillträde: Mars 2026Övrig information
I rekryteringen kommer vi att använda oss av gruppintervju, tester och individuell intervju.
I denna rekrytering ersätts det personliga brevet av urvalsfrågor för att alla kandidater ska bli bedömda likvärdigt. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
