Kommunledningsförvaltningen i Lomma kommun söker en kommunvägledare
Lomma kommun, Avdelningen för IT, kommunikation och intern service / Kundservicejobb / Lomma Visa alla kundservicejobb i Lomma
2026-07-10
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Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad – varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
Nu söker enheten för Intern service på kommunledningsförvaltningen i Lomma kommun förstärkning av en kommunvägledare. Du kommer att bli en del i en förvaltning av engagerade medarbetare som tillsammans kvalitetssäkrar och utvecklar kommunen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Som kommunvägledare är du kommunens ansikte utåt och en viktig stödresurs internt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ge professionell service, vägledning och information till både invånare, företag och medarbetare.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
• Besvara, handlägga och vägleda i ärenden via telefon, epost, webb, etjänster och personliga möten
• Ge korrekt och likvärdig information om kommunens verksamheter, tjänster och beslut
• Ge intern service och stöd till kommunens verksamheter
• Handlägga enklare ärenden och administrativa uppgifter enligt givna riktlinjer
• Arbeta med utveckling av service, bemötande och tillgänglighet
• Samverka med kollegor och verksamheter för att säkerställa god service och effektiva processer
• Bidra till att kommunens information är tydlig, uppdaterad och lättillgänglig
• Se till att konferensrum och kopieringsstationer är påfyllda och i ordningställda
• Hantera och fördela fysisk post som inkommer till kommunen
• Du förväntas ta ett stort eget ansvar inom ditt arbetsområde och är med och bidrar till kommunledningsförvaltningen spännande utvecklingsarbete och goda arbetsklimat.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som kommunvägledare har du ett starkt servicefokus, är kommunikativ och trivs med att arbeta i en roll med många kontaktytor.
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom service, administration, kommunikation eller liknande
• Erfarenhet av servicearbete eller kundtjänst
• God förmåga att uttrycka dig tydligt och professionellt i tal och skrift på svenska
• God digital kompetens och vana att arbeta i olika ITsystem
• Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och lösningsorienterat
• God samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande i alla situationer
• Förmåga att hantera flera ärenden parallellt och prioritera i ett tidvis högt tempo
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete i kommun eller annan offentlig organisation
• Kunskap om kommunal förvaltning och lagstiftning
• Erfarenhet av både intern och extern service
• Språkkunskaper utöver svenska och engelska
Som person ser vi att du är serviceinriktad, lösningsorienterad, engagerad, initiativrik, samarbetsorienterad, har en god kommunikationsförmåga samt är lyhörd och prestigelös. Du tar ansvar för ditt arbete, trivs med att arbeta strukturerat och kan prioritera dina uppgifter, samtidigt som du anpassar dig till ändrade förutsättningar.
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Vi sitter i centralt belägna kontorslokaler med goda kommunikationer och närhet till restauranger och naturområde med bad och promenadslingor. Vi har möjlighet till förmånscykel, rökfri arbetstid, friskvårdsbidrag, årsarbetstid samt möjlighet till semesterväxling. I rollen ges du möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling utifrån behov.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi redovisar lön för 10:e och 90:e percentil: 39 00040 500kr/mån. Löneintervallet anges i enlighet med gällande regelverk om lönetransparens
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vi undanber oss alla kontakter med annonssäljare, rekryterings- och bemanningsföretag.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "107-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lomma Kommun
(org.nr 212000-1066)
Hamngatan 3 (visa karta
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234 81 LOMMA Arbetsplats
Lomma kommun, Avdelningen för IT, kommunikation och intern service Kontakt
Sofia Barnell, enhetschef Intern service- och transport +46733411150 Jobbnummer
9999825