Kommunjurist inriktning upphandling och avtalsrätt
2025-09-01
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Vill du vara med och forma framtidens rättssäkra digitala kommun?
Hos oss på Juridiska enheten i Uppsala kommun får du möjlighet att göra skillnad - både för medborgare och organisationen. Vi söker nu en engagerad kommunjurist med specialistkompetens inom dataskydd. Här får du kombinera kvalificerat juridiskt arbete med samhällsnytta i en växande organisation som sätter integritet och rättssäkerhet i första rummet.
Juridiska enheten i Uppsala kommun består idag av tolv kommunjurister och leds av stadsjuristen som också är enhetschef för enheten. Enheten är en del av kommunledningskontoret, som är kommunstyrelsens förvaltning.
Här arbetar vi i en sammansvetsad grupp med högt förtroende för varandra och ett nära samarbete mellan kollegor. Vi kombinerar bredd och spets - och nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team och driva juridiken framåt.
Hos oss får du verka i Sveriges fjärde största kommun, i en roll där du har direkt påverkan på rättssäkerheten och utvecklingen av den offentliga verksamheten. Du får också utrymme att bidra med egna idéer och lösningar i en organisation som värdesätter initiativ och kompetens.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Som kommunjurist arbetar du med juridisk rådgivning till kommunens förvaltningar, nämnder och helägda bolag. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
• Juridisk rådgivning till medarbetare i kommunens förvaltningar och till förtroendevalda i våra nämnder, samt till medarbetare och styrelseledamöter i kommunens helägda bolag.
• Utbildning och kompetensstärkande insatser för olika målgrupper.
• Avtalsgranskning och avtalsskrivning.
• Biträde vid beredning av ärenden, processföring inför domstol och inför andra myndigheter.
• Samarbete med kommunens upphandlingsavdelning.
• Arbete med juridiska frågor kopplat till informationsförvaltning samt offentlighet och sekretess.
Tjänsten som nu utlyses är en ny tjänst med inriktning inom upphandling och avtalsrätt där arbetsuppgifterna består främst av att biträda vid överprövningar av upphandlingar samt bistå med juridisk kompetens under upphandlingsprocessen samt vid uppföljning av avtal.
Det finns i dagsläget tre kommunjurister som huvudsakligen jobbar med dessa frågor, men enheten behöver förstärkas med ytterligare kompetens.
Du kommer att arbeta självständigt men också i nära samverkan med andra kommunjurister och medarbetare från olika delar av organisationen. Rollen innebär ett brett juridiskt ansvar men med ett tydligt fokus på upphandling och avtalsrättKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har en jur.kand eller examen från juristprogrammet.
• Har gedigen erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete - från offentlig verksamhet, advokatbyrå eller näringsliv.
• Har mycket goda kunskaper i lagen om offentlig upphandling och övriga regelverk inom upphandlingsområdet och är trygg i att hantera komplexa frågor inom området.
• Har goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
• Är en tydlig kommunikatör med god pedagogisk förmåga.
• Har förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett strukturerat och effektivt sätt.
• Trivs i samarbeten och har en lyhörd och professionell framtoning.
Meriterande är:
• Erfarenhet från domstol, exempelvis som notarie eller föredragande.
• Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
Varför välja oss?
Hos Uppsala kommun får du:
• Ett meningsfullt uppdrag med verklig påverkan på samhället.
• Kollegor med djup juridisk expertis och ett öppet klimat för kunskapsutbyte.
• En stabil arbetsgivare med fokus på utveckling, trygghet och arbetsglädje.
• Möjlighet att arbeta i moderna lokaler mitt i en av Sveriges mest spännande städer.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:Lena Grapp, Stadsjurist och chef för juridiska enheten, 018-727 16 38Kai Sällström, kommunjurist, 018-727 16 40Helena Bavrell Östblom, kommunjurist, 018-727 12 19Malvina Grenberger, kommunjurist, 018-727 16 39
Facklig företrädare:Johnny Eliasson, Akavia, 018-727 22 12Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 12 91.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
