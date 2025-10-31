Kommunikatörer med inriktning mot Kriminalvårdens IT-avdelning
2025-10-31
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvårdens kommunikationsavdelning ansvarar för myndighetens interna och externa kommunikationsarbete, pressfrågor samt för myndighetens samlade varumärkesarbete.
Redaktionen är en av avdelningens sektioner och ansvarar bland annat för myndighetens nationella nyhetsflöden, personaltidningen Omkrim, en stor del av myndighetens kommunikationsstöd samt huvudkontorets bibliotek.Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Kommunikationsavdelningen söker nu två kommunikatörer vars huvuduppgift är att stötta Kriminalvårdens IT-avdelning.
Den ena rollen kommer i huvudsak arbeta med att stötta och utveckla den interna kommunikationen på IT-avdelningen i en tid med stora förändringar både där och för Kriminalvården i stort.
Den andra rollen är inriktad mot kommunikationsstöd ut till verksamheten vid implementering av nya IT-system eller vid stora förändringar i IT-miljön.
Bägge tjänsterna kräver att du självständigt kan planera och genomföra kommunikationsinsatser. Du initierar, planerar, driver och håller ihop kommunikationen i uppdrag, som varierar i omfattning och tid. De kräver att du är dynamisk i ditt arbetssätt då du både behöver kunna ta rollen som uppdragsledare, men också vara utförare. Båda rollerna är nya och du kommer att vara med att forma dem.
Resor i tjänsten kan förekomma.Kvalifikationer
Till rollen som kommunikatör söker vi dig som samarbetar bra tillsammans med andra människor samtidigt som du är duktig på att kommunicera och anpassa din kommunikation efter mottagare. Vidare strukturerar du själv upp ditt arbete, tar ansvar för dina uppgifter och tar egna initiativ när det behövs. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och klarar av att se saker ur ett större perspektiv.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* eftergymnasial utbildning inom kommunikation alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet Kriminalvården bedömer som likvärdig
* flerårig erfarenhet från kommunikationsavdelning inom en större organisation eller kommunikationsbyrå
* erfarenhet av att leda uppdrag och arbeta i projekt, både enskilt och tillsammans med andra
* gedigen erfarenhet av att arbeta både mot interna och externa målgrupper
* erfarenhet av att arbeta med förändringskommunikation
* mycket god förmåga att skriva texter i olika typer av format
* god förmåga att uttrycka dig klart i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
* erfarenhet från arbete som kommunikationsstöd till en IT-avdelning
* erfarenhet av kommunikationsarbete inom offentlig sektor
* B-körkort.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Individuell lönesättning tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Månadslön
