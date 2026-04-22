Kommunikatör, vikariat, till Enhet redaktion och vårdkommunikation Sus
Gör skillnad. Varje dag.
Är du en god kommunikatör med driv för att förbättra upplevelsen för patienter och närstående vid Skånes universitetssjukhus (Sus)? Vill du använda din kunskap till att vara ett stöd och underlätta för vårdverksamheten? Då kan det vara du som är vår nya kollega till vårt team för patientkommunikation.
Vi på Skånes universitetssjukhus har till uppdrag att skapa värde för patienter, närstående, medarbetare och chefer genom kommunikation. Enhet redaktion och vårdkommunikation arbetar med att utveckla och samordna sjukhusets patientkommunikation, redaktionella arbete samt sociala medier och filmproduktion. Inom enheten kommer du ingå i teamet som arbetar med patientkommunikation. Vi tillhör Koncernstab kommunikation i Region Skåne, där vi tillsammans med övriga sjukvårdsförvaltningar arbetar med verksamhetsnära kommunikation inom hälso- och sjukvården.
Vi kan erbjuda dig en varierande roll i en organisation med hög kompetens, högt tempo och ett viktigt uppdrag: att säkerställa att dagens och morgondagens medborgare får en god vård med hög servicenivå och kvalitet.
Publiceringsdatum2026-04-22
Vi söker därför dig som vill arbeta med att utveckla och stötta våra verksamheter i sin patientkommunikation. Tillsammans med kollegorna arbetar du operativt med olika kommunikationsaktiviteter och även strategiskt med att till exempel analysera patienters och besökares behov.
Du behöver trivas med att producera text samt vara i en roll där du samarbetar med många olika delar av verksamheten inom dina uppdrag. Att samverka med andra stödfunktioner för att gemensamt förbättra patientkommunikationen och skapa en bättre upplevelse för patienter och närstående är en viktig och stor del av ditt uppdrag. Du har en förmåga att lyssna in verksamhetens behov och utifrån dem föreslå lösningar anpassade efter rådande riktlinjer och strategier.
Konkreta arbetsuppgifter i rollen kan bestå av att ta fram texter som beskriver för patienter hur olika undersökningar och behandlingar går till, skriva manus till patientinformationsfilmer, uppdatera och publicera information på Sus externa webb samt 1177.se. Därtill ger du råd och stöd samt utbildning till vårdverksamheter i patientkommunikationsfrågor och tillsammans med dina kollegor samordnar och genomför du utvecklingsuppdrag inom patientkommunikation.
Du ingår i team patientkommunikation och kommer även i din roll samverka i stor utsträckning med övriga kollegor inom kommunikationsenheten, vårdverksamheterna samt andra stödfunktioner.
Placeringsort är Lund, även om arbete förekommer i både Lund och Malmö.Kvalifikationer
Vi söker dig med högskole- och/eller universitetsutbildning inom kommunikationsområdet eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Det är en förutsättning för tjänsten att du:
• Kan uttrycka dig mycket väl på svenska, både i tal och i skrift.
• Är en god skribent med god förmåga att skriva olika typer av texter samt målgruppsanpassa dessa.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av kommunikationsarbete i en större organisation.
• Erfarenhet av att skriva klarspråk.
• Erfarenhet av webbpublicering i CMS-verktyg.
Vidare ser vi att du är en person som gillar att arbeta i team och samverka med många olika verksamheter. Du är lyhörd med ett gott bemötande, har ett konsultativt förhållningssätt och är bra på att sätta dig in i andras behov. Du kan hitta lösningar både enskilt och tillsammans med andra och kan arbeta strukturerat även när det händer mycket samtidigt. Vi ser att personlighet och driv är minst lika viktigt som erfarenhet och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi har en bred kompetens inom kommunikationsenheten och hos oss finns det goda möjligheter att ta kliv och utveckla din kunskap och expertis.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Koncernkontoret är regionstyrelsens förvaltning och Region Skånes huvudkontor vars uppdrag är att leda, driva, samordna, följa upp och utveckla regionens verksamhet. Koncernkontorets drygt 950 medarbetare arbetar med regionens hälso- och sjukvård, det regionala utvecklingsuppdraget samt regionala stödfunktioner. Våra arbetsplatser finns främst på Rådhuset i Kristianstad och på Dockplatsen i Malmö.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320138".
Detta är ett heltidsjobb.
