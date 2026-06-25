Kommunikatör, vikariat, inriktning studentrekrytering och sociala medier
Högskolan i Halmstad, Verksamhetsstöd / Marknadsföringsjobb / Halmstad Visa alla marknadsföringsjobb i Halmstad
2026-06-25
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Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande och innovation. I dag har vi ett brett utbildningsutbud, cirka 14 000 studenter och cirka 700 medarbetare. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i mångvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer inom Högskolans två fokusområden: Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.
Kommunikationsavdelningens 17 medarbetare arbetar med att kommunicera och marknadsföra Högskolans spännande utbildning, framgångsrika studenter och innovativa forskning i ständig samverkan med samhället. När nu en kommunikatör ska vara föräldraledig söker vi en vikarie som vill vara med och kommunicera om utbildning och studier vid en kreativ och innovativ högskolaPubliceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Du blir en del av en avdelning där skickliga kolleger med olika funktioner och kompetenser jobbar tillsammans i en kreativ och lärande miljö. Du kommer att ingå i den grupp som arbetar med kommunikationsstöd till Högskolans utbildning, med fokus på kommunikation om Högskolans utbildning och studenter, främst på Högskolans webbplats och i sociala medier. I samarbete med kolleger kommer du att producera innehåll på webbsidor om utbildning och studier och olika typer av nyheter och inlägg om utbildning och studenter, på både svenska och engelska. En annan viktig del är arbetet med sociala medier, för att rekrytera studenter och på längre sikt bygga och stärka Högskolans varumärke. Du förväntas själv kreativt och proaktivt kunna driva produktion för våra sociala kanaler, men också kunna leda eller coacha kolleger vid avdelningen eller studenter som bidrar i produktionen. Även arbete med studentrekryterande event kommer att ingå i arbetsuppgifterna. Därutöver kan du komma att arbeta med andra löpande kommunikatörsuppgifter vid avdelningen. Kvalifikationer
Minst kandidatexamen inom medie- och kommunikationsvetenskap, marknadsföring, digital kommunikation eller annat för befattningen relevant område
Minst ett års erfarenhet av arbete inom kommunikationsområdet
Erfarenhet som redaktör eller motsvarande för sociala mediekanaler
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Personliga egenskaper som proaktivitet, kreativitet, flexibilitet och samarbetsförmåga. Mycket stor vikt kommer att läggas vid de personliga egenskaperna.
Meriterande
Det är meriterande om du även har följande erfarenheter:
Kännedom om och erfarenhet av arbete i högskolesektorn och/eller studentorganisation
Dokumenterad erfarenhet av kommunikation med unga målgrupper (ca 15-25 år)
Dokumenterad erfarenhet av att självständigt driva och utveckla sociala mediekanaler
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelskaÖvrig information
Cirka tio månaders vikariat med tillträde i oktober 2026, eller enligt överenskommelse.
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.
Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan.
Biträdande avdelningchef Niclas Rosander finns tillgänglig för att svara på eventuella frågor till och med 10 juli, och kommunikationschef Selma Sedelius från 27 juli fram till 3 augusti.
Fakta om Högskolan
Jobba på Högskolan.
Välkommen med din ansökan senast 3 augusti!
Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan I Halmstad
(org.nr 202100-3203), http://www.hh.se/omhogskolan/jobbahososs.2064.html
Kristian IV:s väg 3 (visa karta
)
301 18 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Högskolan i Halmstad, verksamhetsstöd Kontakt
Kommunikationschef
Selma Sedelius selma.sedelius@hh.se 070-8713489 Jobbnummer
9979701