Kommunikatör (vik) med passion för copy till Lärandegruppen
Lärandegruppen i Sverige AB, Kommunikation / Marknadsföringsjobb / Norrköping Visa alla marknadsföringsjobb i Norrköping
2026-01-29
Älskar du att skriva och vill utveckla kommunikation som gör skillnad? Vi söker en nyfiken, idérik och resultatinriktad vikarierande kommunikatör till vårt kommunikationsteam på Lärande.
Tillsammans med kollegor inom kommunikation, elevrekrytering och employer branding är du med och utvecklar hur vi berättar vår historia för elever, vårdnadshavare, medarbetare och samhället. Du spelar en viktig roll i att ta vår kommunikation till nästa nivå. Du har förmågan att snabbt gå från idé till färdig copy och kan enkelt sätta dig in i nya ämnen.
På huvudkontoret arbetar olika stödfunktioner tillsammans för att stötta våra verksamheter. Vi ser till att de har de bästa förutsättningarna för att fokusera på det allra viktigaste - att skapa en trygg, inspirerande och utvecklande lärandemiljö.
Som kommunikatör hos oss kommer du att:
• Skriva kort och engagerande copy till bl.a. webben, sociala medier och interna kanaler.
• Sätta ord på vår vision, våra utbildningserbjudanden och vår kultur i både korta, säljande texter och längre artiklar eller pressunderlag.
• Bidra till kampanjer och employer branding-initiativ genom idéarbete och målgruppsanpassad copy.
• Säkerställa att tonalitet och varumärkesprofil följs och utvecklas i allt vårt material.
• Arbeta nära kollegor inom elevrekrytering, HR och verksamheten.
• Arbeta med både strategisk och taktisk kommunikation
• Korrekturläsa och kvalitetssäkra texter, både dina egna och andras för att säkerställa kvalitet i all vår kommunikation.
• Stötta strategiskt och operativt på varierande sätt i olika kommunikationsprojekt
Kvalifikationer
• Exceptionellt goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• 3-5 års erfarenhet av copywriting, kommunikation eller content-produktion, gärna från byrå eller inhouse.
• Kunskap inom SEO och erfarenhet av att skriva för digitala kanaler.
• Förmåga att skriva kreativt, för att göra information till inspirerande innehåll
• Erfarenhet av att skriva för många olika kanaler/format
• Förmåga att prioritera, hantera och slutföra parallella projekt
Vi söker dig som är initiativtagande och självgående, men som också trivs i nära samarbete med andra. Du är kreativ och idérik, hittar nya sätt att förmedla budskap och bygger starka relationer i organisationen. Med din struktur och känsla för kvalitet ser du till att helheten håller ihop och att vi alltid levererar i tid. Du delar självklart våra kärnvärden: trygghet, utveckling, team och framgång. Du är mål- och resultatinriktad och förstår att vägen mot resultat måste vara flexibel och förändringsorienterad.
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande - där din insats gör skillnad!
Läs mer om våra verksamheter på: https://www.larande.se/
Inom Lärande är vi stolta över att vi är certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
