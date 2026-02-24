Kommunikatör till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
2026-02-24
Vill du arbeta i en roll där kreativitet, nyfikenhet och samhällsnytta möts? Brinner du för att göra information tydlig, tillgänglig och engagerande? Då kan du vara den kommunikatör vi söker till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Kristianstads kommun.
Din roll hos oss
Som kommunikatör hos oss får du en central och viktig roll i att utveckla och producera både intern och extern kommunikation. Du arbetar nära verksamheten och samarbetar med kommunens centrala strategiska kommunikationsstöd. Rollen innebär ett brett ansvar där du proaktivt fångar upp kommunikationsbehov, är lyhörd och fungerar som en naturlig ingång till förvaltningen i olika kommunikationsfrågor. Du stöttar avdelningschefer och handläggare och hjälper dem att formulera och förmedla budskap på ett tydligt, målgruppsanpassat och visuellt tilltalande sätt.
I uppdraget ingår även att arbeta med hemsida och intranät i samarbete med vår redaktörsgrupp, samt att ansvara för förvaltningens sociala medier och därigenom stärka både förvaltningens och Kristianstads kommuns varumärke. Du tar fram kommunikationsplaner, driver kommunikationsinsatser och arbetar aktivt med klarspråk och visualisering för att göra information på webben och i våra blanketter begriplig och lättillgänglig. Vi arbetar i system som SiteVision, Piwik Pro, Mediaflow, Clipsk, Mynewsdesk, Playipp, Some, M365 och M365 Copilot.
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen ser vi att du har en relevant eftergymnasial utbildning inom media, kommunikation eller journalistik, eller en annan utbildningsbakgrund som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du behöver ha erfarenhet av att arbeta både operativt och strategiskt inom kommunikationsområdet och vara trygg i att självständigt driva projekt. Det är meriterande om du har arbetat i en politiskt styrd organisation.
Du har lätt för att uttrycka dig tydligt, strukturerat och lättförståeligt och du är bra på att anpassa dina texter efter den avsedda målgruppen. Vi vill också att du kan hålla i en presentation, utbildning eller föreläsning och kan anpassa din kommunikation till målgruppen. Vi vill att du tidigare har arbetat i SiteVision och det är meriterande om du har erfarenhet av något av följande verktyg som Piwik Pro, Mediaflow, Clipsk, Mynewsdesk, Playipp, Some, M365 och M365 Copilot.
Du är en kreativ och som trivs med att hitta nya idéer och uttryckssätt. Att vara en nyfiken, engagerad person som visar ett genuint intresse för verksamheten och dess frågor ser vi som meriterande. Det är en fördel om du har en reflekterande arbetsstil och förmåga att se helheter samt dra slutsatser som utvecklar kommunikationen. Du är samarbetsorienterad och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer, samtidigt som du har god prioriteringsförmåga och kan arbeta agilt genom att växla fokus när situationen kräver det.
Det här är vi
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att planera den fysiska miljön i kommunen och arbetar med bygglov, planering av framtida bebyggelse, lantmäteri och geografisk information. Vi ansvarar också för att ge tillstånd och bedriva tillsyn i syfte att skydda hälsa och miljö. Vi drivs i vårt arbete av en vilja att bidra till utveckling, såväl våra kollegors som dem vi är till för - samhället och medborgarna.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
