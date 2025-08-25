Kommunikatör till Kommunikationsavdelningen, Regionhuset Luleå
2025-08-25
Region Norrbotten arbetar för alla människor som bor, lever och verkar i Norrbotten.
Kommunikationsavdelningen är en central stödresurs inom Region Norrbotten, med placering i centrala Luleå. Vi kommunicerar främst om vård men också om krisberedskap, kompetensförsörjning, välfärdsbrottslighet, kultur, regional utveckling och digitalisering. Avdelningen ansvarar för att utveckla, producera och kvalitetssäkra all kommunikation och marknadsföring från Region Norrbotten. Vi är 16 personer i teamet, denna tjänst är en ersättningsrekrytering.
Vi sökerVi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom kommunikation, journalistik, marknadsföring eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har minst fem års erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete och har jobbat med Optimizely eller andra CMS. Du har en god språkkänsla, talar och skriver utmärkt svenska och god engelska, och kan anpassa budskap och text efter målgrupp. Du har även B-körkort. Det är meriterande om du har utbildning inom exempelvis beteendevetenskap, statsvetenskap eller sociala medier, även kunskap i produktion och publicering i sociala medier samt foto- och filmkunskaper ses som meriterande. Vi ser gärna att du har arbetat inom både privat och offentlig sektor samt har erfarenhet av eventplanering och marknadsföring, har du dessutom arbetat med presskontakter ser vi det som ett stort plus.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas i rollen som kommunikatör hos oss så behöver du ha integritet, du ska ha väl grundade och tydliga värderingar, du har förmågan att behandla frågor ur ett etiskt perspektiv. Du tänker strategiskt och ser på sakers långsiktiga betydelse och konsekvenser, och anpassar dina handlingar efter detta. Du besitter en helhetssyn som gör att du förstår din egen roll men tar hänsyn till det större perspektivet, du ser till verksamhetens bästa i dina ageranden och beslut. Vi ser även att du har ett gott omdöme där du gör korrekta avvägningar och prioriteringar.
Det här får du arbeta med Kommunikationsavdelningen ansvarar för både intern och extern kommunikation. Beroende på person kan uppgifterna variera men i rollen ingår det att dra upp strategier, planera och genomföra kommunikationsinsatser tillsammans med ansvariga chefer och medarbetare. Arbetet omfattar mycket textproduktion och du behöver vara en skicklig och snabb skribent. Rollen ställer höga krav på analytisk och strategisk förmåga samt noggrannhet och faktagranskning. Flexibilitet är nödvändigt då vissa arbetsuppgifter ibland måste prioriteras ned till förmån för mer akuta ärenden. Resor i tjänsten förekommer. Arbete som Kommunikatör i beredskap kan bli aktuellt.
Det här erbjuder vi dig - Region Norrbotten jobbar med tillitsbaserat ledarskap och står upp för mångfald, jämlikhet och jämställdhet
• Vi utlovar en variation av både tempo och ämnen att kommunicera kring
• Du får möjlighet att specialisera dig inom ämnen du tycker är intressanta
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med arbetstiden förlagd till dagtid med flextid. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
