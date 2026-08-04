Kommunikatör till Kammarkollegiet i Stockholm
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2026-08-04
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Är du kommunikatör med erfarenhet av offentlig sektor? Vill du arbeta i med både strategiskt och operativt kommunikationsarbete? Toppen! Då har vi ett spännande uppdrag för dig! Just nu söker vi efter en kommunikatör till Kammarkollegiet i Stockholm.
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete som gör att vi på Novare Bemanning bland annat erbjuder dig värde genom karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdraget
Vi på Novare är en stolt och godkänd leverantör av det statliga ramavtalet i Sverige. Vi söker nu efter en kommunikatör till Kammarkollegiet i Stockholm.
Som kommunikatör hos myndigheten blir du en del av utvecklings- och kommunikationsavdelningen med fokus på kommunikationen kring Allmänna arvsfonden. Du bidrar med både strategiskt och operativt kommunikationsstöd och arbetar nära Arvsfondsavdelningen. Tillsammans planerar, genomför och följer ni upp kommunikationsinsatser för civilsamhället och andra målgrupper som kan söka stöd från fonden.
Tjänsten omfattar rådgivning, budskapsarbete samt produktion av innehåll för webb, sociala medier och kampanjer. Du ingår i ett team med bred kommunikationskompetens och får möjlighet att bidra till att utveckla och målgruppsanpassa kommunikationen.
Till denna roll söker vi dig som är kommunikativ och samarbetsvillig. Du är trygg i dina kunskaper och har en förmåga att arbeta målgruppsanpassat. Vidare ser vi att du är lyhörd och initiativtagande.
Krav för tjänsten
relevant akademisk utbildning eller motsvarande
aktuell erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser.
aktuell erfarenhet av uppdrag i offentlig sektor aktuell och mycket god förmåga att formulera tydliga och tillgängliga budskap till olika målgrupper.
aktuell erfarenhet av att producera innehåll för digitala kanaler och sociala medier.
aktuell erfarenhet av att arbeta i Adobe, exempelvis innehållsproduktion med Adobe express och/eller bildhantering i Adobe Photoshop.
god kunskap om klarspråk och lagstiftning som styr kommunikation i offentlig verksamhet.
Meriterande krav för tjänsten
projektlett större kampanjer och/eller större events.
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget är på heltid, 100% med planerad start 2026-10-01 och pågår initialt i 6 mån, med möjlighet till 2 års förlängning. Placeringsort är hos myndigheten i Gamla stan, möjlighet till viss distansarbete finns.
Ansökan
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är 2026-08-24.
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så får du gärna kontakta Miranda Nilsson på miranda.nilsson@novare.se
Hoppas vi ses!
Som konsult hos oss
Novare Bemanning bygger karriärer och stöttar organisationer. Vi är ett personligt och samhällsengagerat bolag som erbjuder interims och bemanningstjänster till både den offentliga och privata sektorn. Tillsammans med oss bidrar du till ett hållbart arbetsliv. Vi tar personlig utveckling till en helt ny nivå och är en unik arbetsgivare i branschen.
När du arbetar som konsult ute på uppdrag hos våra kunder kommer du att ha ett nära samarbete med din konsultchef. Du kommer att ha regelbundna avstämningar utifrån en aktiv feedback-kultur där du utvecklar ditt självledarskap och de verktyg som du behöver för att nå ditt önskade mål. Det finns även möjlighet för dig som interimskonsult som har eget bolag att vara underkonsult och fakturera oss för arbetad tid.
Novare Koncernen är ett av Sveriges ledande HR Serviceföretag som årligen genomför ca 600 rekryteringar samt många bemannings och interimsuppdrag. Novare har funnits i 25 år och startades av Investor. 2014 köpte personalen ut företaget från Investor och ägs idag av nyckelpersoner inom personalen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Novare Bemanning AB
(org.nr 556783-4782)
Slottsbacken 6 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Kammarkollegiet Jobbnummer
10021230