Kommunikatör till Intigritetsskyddsmyndigheten i Stockholm
Marknadsföringsjobb / Stockholm
2025-10-28
Integritetsskydsmyndigheten (IMY) arbetar för att skydda alla personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer. Myndigheten arbetar bland annat med att granska och verkställa tillämpningen av dataskyddsreglerna. På myndigheten arbetar idag ca 150 medarbetare. Bland annat jurister, registratorer, informationssäkerhetsspecialister, administrativa handläggare och kommunikatörer. Arbetsgivare: Novare Bemanning AB
Är du kommunikatör med intresse för webb och sociala kanaler? Har du tidigare erfarenhet av arbete med kommunikationsinsatser? Toppen! Då har vi ett spännande uppdrag för dig! Just nu söker vi efter dig som vill arbeta med kommunikation på Integritetsskyddsmyndigheten i Stockholm.
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete som gör att vi på Novare Bemanning bland annat erbjuder dig värde genom karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdraget
Vi på Novare är en stolt och godkänd leverantör av det statliga ramavtalet i Sverige. Vi söker nu efter en kommunikatör till Integritetsskyddsmyndigheten i Stockholm.
Som kommunikatör hos myndigheten kommer du främst att arbeta med marknadsinriktade insatser. Det innebär bland annat arbete med digitala kanaler, omvärldsbekvaknings samt att planera och genomföra olika aktiviteter.
Till denna roll söker vi dig som är driven, självgående och samarbetsorienterad. Du är trygg i dina kunskaper och har lätt för att ta egna initiativ.
Exempel på övergripande arbetsuppgifter
planera, genomföra och utvärdera olika externa kommunikationsaktiviteter och kanaler för att sandlåde- och innovationsverksamheten ska nå ut bredare med sin kommunikation
snabba kommunikationsinsatser som exempelvis ta fram korta budskap, filma med mobilen, skapa presentationer i Powerpoint, ta fram kort, rörligt material i vårt publiceringsprogram Storykit
arbete med digitala kanaler och sociala medier
beställa, samordna och driva samarbeten med externa leverantörer, exempelvis formgivare, filmproducenter eller webbyråer
omvärldsbevaka för att identifiera nya kanaler och kommunikationssätt
bygga och underhålla nätverk utanför myndigheten för att underlätta spridningen av myndighetens budskap
publicera, uppdatera och analysera information på extern och intern webbplats
övrigt vanligt förekommande kommunikationsarbete.
Krav för tjänsten
högskoleutbildning exempelvis inom media och kommunikation eller likvärdig utbildning
minst sju (7) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
goda kunskaper om digital kommunikation och sociala medier
goda kunskaper i redigeringsverktyg (exempelvis Indesign och Photoshop)
goda kunskaper i webbpubliceringsverktyg (exempelvis Episerver och Sitevision)
kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
goda kunskaper i MS Office
Meriterande krav för tjänsten
minst 10 års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
mycket god erfarenhet av att arbeta i en snabbt föränderlig omvärld
mycket god erfarenhet av att planera och genomföra kommunikationsinsatser på operativ nivå
mycket goda kunskaper om digital kommunikation
mycket god erfarenhet av att ta fram budskap och presentationer
mycket god erfarenhet av att bygga och underhålla nätverk.
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget är på heltid med planerad start 2026-01-14 och pågår i ca 1år, med möjlighet till förlängning. Placeringsort är hos myndigheten i Stockholm, distansarbete efter ök.
Ansökan
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är 2025-11-14. Du är varmt välkommen!
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så får du gärna kontakta Miranda Nilsson på miranda.nilsson@novare.se
Hoppas vi ses!
