Kommunikatör till institutionen för kliniska vetenskaper
Sveriges lantbruksuniversitet / Marknadsföringsjobb / Uppsala Visa alla marknadsföringsjobb i Uppsala
2025-09-12
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala
, Östhammar
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
eller i hela Sverige
Institutionen för kliniska vetenskaper
Vi söker en kreativ och driven kommunikatör med intresse för webb- och textproduktproduktion. Du har god språklig förmåga och intresse för institutionens forskningsämnen inom kliniska vetenskaper.
Om jobbet
Du kommer att arbeta med vanligt förekommande uppgifter inom kommunikationsområdet till stöd för institutionens arbete med att sprida forskning och vetenskapligt material. Du kommer att jobba tillsammans med institutionens marknadskommunikatör och kommunikationsavdelning. Exempel på arbetsuppgifter:
• Sprida kunskap om forskning och forskningsresultat på slu.se och i nyhetsbrev
• Skriva lättbegripliga texter utifrån forskningsresultat som kan publiceras på universitetsdjursjukhusets webb
• Skapa texter till olika målgrupper och kanaler, granskning av texter samt webbpublicering
• Stöd till forskare i arbetet med att sprida kunskap och information
• hantera internkommunikation
• Utveckling av institutionens medarbetarwebb
• Viss mötesadministration
Din bakgrund
Du har universitets-/högskoleutbildning inom kommunikation eller har likvärdig erfarenhet.
Du har
• Kunskap om klarspråk i kommunikation liksom tillgänglighetsdirektivet
• Mycket goda kunskaper i MS Office
• Erfarenhet av publiceringsverktyget CMS optimizely
• Erfarenhet som kommunikatör inom offentlig förvaltning
Meriterande är om du har erfarenhet av webbarbete från SLU och/eller annan större myndighet.
SLU är ett parallellspråkigt universitet och du behöver därför kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och i skrift. Du är noggrann i ditt arbete och har god initiativ- och organisationsförmåga. Du har förmågan att hantera flera uppgifter samtidigt och gör prioriteringar för att kunna avsluta saker i tid. För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, snabb och bra på att samarbeta. Utöver detta kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2025-09-12Om företaget
Hos oss går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten för en bättre djurhållning. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning; Särskild visstidsanställning 12 månader.
Kontorsarbetstid. Arbetet förutsätter hög närvaro på arbetsplatsen, på VHC Uppsala.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2025-09-29.
I ansökan bifogas CV, personligt brev samt för tjänsten relevanta intyg.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), http://www.slu.se Arbetsplats
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
Administrativ chef
Ann Heimer fornamn.efternamn@slu.se +4618-67 14 36 Jobbnummer
9506938