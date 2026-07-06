Kommunikatör till Inflyttnings- och kompetensförsörjningsenheten
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen / Marknadsföringsjobb / Boden Visa alla marknadsföringsjobb i Boden
2026-07-06
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, Luleå
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Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa – tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Välkommen till oss!
Boden ligger i Norrbottens kustland, mellan två älvdalar, 3 mil från havet. Här bor drygt 28 000 personer. Boden är en modern småstad med närhet till det mesta för ett trivsamt arbets- och fritidsliv, det vi kallar närhetsliv. Boden ligger i hjärtat av en extremt etableringsintensiv region och är en viktig del i den gröna globala samhällsomställningen. Här skapas ett samhälle i tillväxt, rustat för framtidens utmaningar, med smarta och hållbara lösningar för samverkan, boende, transporter, vardagen och en satsning på modernt företagande. Boden är platsen för dig som vill bidra till satsningar kring vår tids största utmaningar och som vill lämna över något för framtida generationer att vidareutveckla. Här tänker vi smart när vi nu får chansen att bygga något nytt, hållbart och smått unikt.
Vi söker nu en kommunikatör med fokus på inflyttning och kompetensförsörjning samt de olika projekten som arbetsmarknad och lärande driver i den gröna samhällsomställningen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Som kommunikatör hos oss arbetar du med kommunikation kopplat till Bodens kommuns kompetensförsörjning och inflyttning. Rollen kombinerar strategiskt arbete med ett operativt genomförande i vardagen och ett nära samarbete med vår kommunikationsenhet, KOMM.
Du ingår i Inflyttning- och kompetensförsörjningsenheten och arbetar nära kollegor, förvaltningar, näringsliv och externa aktörer. Fokus ligger på att stärka bilden av Boden som en attraktiv plats att leva, arbeta och etablera sig i, samtidigt som du bidrar till att möta verksamheternas behov av kompetens.
Med övergripande riktning på plats ligger ditt arbete i att planera, samordna och genomföra kommunikationsinsatser från idé till färdigt innehåll.
Arbetet innebär bland annat att du:
• Planerar, samordnar och genomför kommunikationsinsatser kopplade till kompetensförsörjning och inflyttning
• Producerar innehåll till olika kanaler, exempelvis webb, sociala medier, presentationer och kampanjer
• Bidrar tillsammans med kommunikationsenheten till att utveckla och stärka platsvarumärket Boden
• Samverkar med interna och externa aktörer, såsom näringsliv och utbildningsanordnare
• Tar fram underlag, budskap och enklare analyser som stöd för riktade insatser
Arbetet är varierat och ställer krav på att du kan arbeta självständigt, samtidigt som du samverkar tätt med andra funktioner såsom kommunikationsenheten, HR, kommunala bolag och övriga kommunala verksamheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en universitets-/ högskoleexamen inom medie- och kommunikation eller annan likvärdig utbildning och/eller flerårig erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska, dessutom grundläggande i engelska. Du har några års erfarenhet av kommunikationsarbete i allmänhet företrädesvis med fokus på grafisk design och sociala medier. Du har jobbat med och i olika digitala kanaler och plattformar, exempelvis intranät och webbplatser. Du bör också inneha kunskap om Adobe-paketet. B-Körkort är ett krav.
Meriterande är om du har;
• Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
• Erfarenhet av platsvarumärkesarbete, kompetensattraktion eller arbetsgivarvarumärke
• Erfarenhet av samverkan med näringsliv, utbildningsaktörer eller andra samhällsaktörer
• Vana att arbeta i digitala kanaler och plattformar
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är en självgående och strukturerad kommunikatör med förmåga att driva arbete framåt.
Du är en god skribent och kan anpassa budskap efter målgrupp och kanal. Du trivs i en roll där du får kombinera planering och genomförande, och där du arbetar nära andra för att skapa resultat.
Som person är du lösningsorienterad, samarbetsinriktad och har lätt för att bygga relationer. Du kan prioritera i ett varierat uppdrag och behåller lugnet även när tempot är högt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Vänligen bifoga utbildnings/examensbevis.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag.
Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
Inför rekryteringsarbetet har Bodens kommun tagit ställning till rekryteringskanaler. Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande i denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335779". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767)
Kyrkgatan 24 (visa karta
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961 34 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Kontakt
Vision
Marianne Ericsson Westin visionboden@fv.vision.se +4692162000 Jobbnummer
9994284