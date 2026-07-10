Kommunikatör till förvaltningen för Vård & Omsorg, vikariat
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2026-07-10
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Vård & Omsorg står inför omfattande förändringar. Demografiska skiften gör att andelen äldre ökar samtidigt som antalet personer i yrkesför inte ökar i samma takt som tidigare. Ny lagstiftning ställer tydligare krav på en mer förebyggande, tillgänglig och individanpassad vård och omsorg. Samtidigt utvecklas teknik, digitalisering och välfärdsteknik snabbt – vilket skapar nya möjligheter men också höga förväntningar på effektivitet och hållbarhet för vår förvaltning.
Vi söker dig som vill vara med på resan mot morgondagens välfärd. Då en av våra kommunikatörer kommer att vara studieledig söker vi en kommunikatör för vikariat till Vård & Omsorg!
Rollen som kommunikatör hos oss
Du har ett kommunikativt fokus i driftsfrågor, utvecklingsprojekt och förändringsarbete, i det ingår att identifiera kommunikationsbehov för olika målgrupper, planera insatser och genomföra dem.
Du producerar kommunikation för olika kanaler, till exempel intranät, webb och sociala medier (text, bild, film). Du tar även fram stöd och processer som gör det enkelt för hela organisationen att kommunicera professionellt. Uppdraget är omväxlande och förutsätter att du kan växla mellan strategiskt och operativt arbete. Vid snabbt uppkomna behov behöver du kunna prioritera om din dag eller vecka. Du stöttar och vägleder andra funktioner centralt i organisationen och vid behov även enskilda verksamhets- och enhetschefer.
Du kommer att tillhöra enheten för kommunikation och kompetensförsörjning och tillsammans arbetar du och dina kollegor med förvaltningsgemensam kommunikationsplanering och insatser för att höja kunskapen hos fler och bidra till en kommunikativ organisation.
Du kommer även att omges av ett stort nätverk av kommunikatörer från andra förvaltningar som du ofta samarbetar med i kommunikationsuppdrag. Du deltar också i kommunövergripande sammanhang och projekt där vi gemensamt bidrar till att kommunicera Kungsbacka kommun utifrån ett helhetsperspektiv.
Denna roll kommer under året ha fokus på våra invånare som målgrupp samt på att stötta verksamheten i proaktiva kommunikationsinsatser med ett hälsofrämjande och förebyggande syfte. I uppdraget ingår också strategisk och operativ kommunikation i samband med rekryteringar och andra kompetensförsörjningsaktiviteter.Publiceringsdatum2026-07-10Profil
Du är en person som tar ett stort ansvar för ditt arbete, som är självgående och trygg i din roll och som självständigt kan identifiera kommunikationsbehov för både interna och externa målgrupper. När förutsättningarna ändras är du flexibel och kan hantera snabba insatser med korta deadlines. För att lyckas i rollen är det viktigt att du är bra på att bygga relationer och att du tycker om att samarbeta. Du har förmågan att tänka strategiskt, samtidigt som du också känner dig bekväm med att arbeta med operativa arbetsuppgifter. Du behöver också ha lätt för att lära dig nya verktyg för till exempel webbpublicering eller filmredigering. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
högskoleutbildning med examen inom medie- och kommunikationsvetenskap eller kunskap och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete i en större organisation med såväl operativt, taktiskt som strategiskt arbete
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift och förmåga att målgruppsanpassa texter på ett vårdat, enkelt och begripligt sätt (klarspråk)
erfarenhet av olika digitala verktyg för produktion och publicering och vana av att arbeta med Adobes programvaror (t.ex. InDesign) och Officepaketets program.
Det är meriterade om du:
har erfarenhet av att arbeta med kommunikation inom offentlig verksamhet
kan producera enkla filmer för webb och sociala medier
har erfarenhet av att arbeta med innehåll till sociala kanaler.
Läs gärna mer om oss
Rollen är organiserad på förvaltningsledningskontoret på enheten för Kommunikation och kompetensförsörjning. Tillsammans är vi 15 medarbetare och dina närmaste kollegor består av en kommunikationsspecialist och ytterligare en kommunikatör.
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder ett vikariat på heltid med start enligt överenskommelse. Anställningen sträcker sig till och med 30 juni 2027.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 23 juli. Intervjuer beräknas hållas under vecka 31.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka Kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Storgatan 37 (visa karta
)
434 32 KUNGSBACKA Arbetsplats
Kungsbacka kommun Jobbnummer
9998800