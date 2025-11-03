Kommunikatör till förvaltningen för Förskola & Grundskola
Kungsbacka Kommun / Marknadsföringsjobb / Kungsbacka Visa alla marknadsföringsjobb i Kungsbacka
2025-11-03
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Är du en målmedveten kommunikatör som vill arbeta strategiskt och operativt? Vill du bidra till att Förskola & Grundskola i Kungsbacka lyckas i sitt uppdrag: att skapa den bästa framtiden för barn och elever i kommunens förskolor och skolor? Läs vidare - du kan vara den vi söker!
Rollen som kommunikatör hos oss
Tjänsten är placerad på enheten HR & Kommunikation, här arbetar du nära med dina HR-kollegor och tillsammans med förvaltningens kommunikationsspecialist är ni alla ett viktigt stöd för förvaltningens chefer.
Du har ett kommunikativt fokus i driftsfrågor, utvecklingsprojekt och förändringsarbete, i det ingår att identifiera kommunikationsbehov för olika målgrupper, planera insatser och genomföra dem. Du producerar kommunikation för olika kanaler, till exempel intranät, webb och sociala medier (text, bild, film). Du tar även fram stöd och processer som gör det enkelt för hela organisationen att kommunicera professionellt. Uppdraget är omväxlande och förutsätter att du kan växla mellan strategiskt och operativt arbete. Vid snabbt uppkomna behov behöver du kunna prioritera om din dag eller vecka. Du stöttar och vägleder andra funktioner centralt i organisationen och vid behov även enskilda förskolor eller skolor.
Som kommunikatör på Kungsbacka kommun Förskola & Grundskola arbetar du både utifrån den egna förvaltningens behov och gemensamt med kommunens övriga kommunikatörer i kommunövergripande insatser.Publiceringsdatum2025-11-03Profil
Du är en person som tar stort ansvar för sitt uppdrag, är självgående och trygg i sin roll. Du är flexibel och lyhörd för verksamhetens behov och har förmåga att skapa goda relationer med din omgivning. Vi värdesätter din nyfikenhet och kreativitet och att du vågar kliva fram och presentera dina förslag samt ge feedback på andras. Du har förmåga och intresse av att sätta dig in i förutsättningarna som gäller för förvaltningens ansvarsområde förskola och skola eftersom det underlättar ditt och dina kollegors arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
- högskoleutbildning med examen inom medie- och kommunikationsvetenskap eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- erfarenhet av kommunikationsarbete i en större organisation där du har arbetat strategiskt och operativt med att producera innehåll för olika målgrupper via exempelvis webb och intranät.
- kunskap och förmåga att uttrycka dig väl och målgruppsanpassat på svenska i tal och skrift och är väl bekant med klarspråk enligt bestämmelser i språklagen
- kunskap och erfarenhet inom området visuell kommunikation så som foto, film och presentationsteknik.
- kunskap om bestämmelser när det gäller digital tillgänglighet och GDPR- du vet vad som krävs för att uppfylla kraven när foto, text eller dokument ska publiceras på webb eller sociala medier
- kunskap om hur AI kan användas som ett stöd i kommunikationsarbetet och på ett sätt som är förenligt med gällande regelverk och etiska riktlinjer
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-forskola--grundskola
Kommunikatörens placering är i enheten HR & Kommunikation. Den består av tre HR-generalister, en kommunikationsspecialist, två utvecklingsledare samt personalchef.
Hos oss på Förskola & Grundskola får du verka i en verksamhet som är i förändring där din kompetens bidrar till en kultur där medarbetare är trygga och kan leverera i sina olika uppdrag. Du en del i ett team som välkomnar dialog, visar genuin omtanke och tillit till varandra och drivs av att skapa de bästa förutsättningarna för kärnverksamheten. Vi möter framgång och motgång tillsammans!
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
I rekryteringsprocessen kan vi komma att använda oss av arbete med kommunikationscase.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 17 oktober. Urval och intervjuer kan ske löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/711". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Helena Hellman, enhetschef 0300-834201 Jobbnummer
9584586