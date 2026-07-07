Kommunikatör Till Forskningsinfrastrukturen Sprintr (50%)
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Välkommen till Göteborgs universitet och SPRINTR!
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Om SPRINTR
SPRINTR (Swedish PRecision medicine Initiative for Novel Treatment and Research) är en banbrytande forskningsinfrastruktur som fokuserar på utveckling och validering av biomarkördrivna behandlingsstrategier inom cancer. Genom att kombinera forskning och klinisk tillämpning skapas förutsättningar för mer träffsäkra behandlingar – i rätt tid, till rätt patient.
Vi söker nu en senior kommunikatör som vill använda sin kommunikativa spetskompetens för att göra verklig skillnad i svensk medicinsk forskning. Du kommer att ha en central roll i att utveckla och driva den strategiska kommunikationen för en ny nationell forskningsinfrastruktur.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Som kommunikatör inom SPRINTR arbetar du både strategiskt och operativt med kommunikation för infrastrukturen. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att aktivt bidra till uppbyggnad och utveckling av infrastrukturen, ge strategiskt kommunikationsstöd till ledningen, och utveckla kommunikationsstrategier och planer.Kvalifikationer
Du ska ha akademisk examen inom medie- och kommunikationsvetenskap och minst fem års erfarenhet av kommunikationsarbete, särskilt inom nationell forskningsinfrastruktur. Stor vikt läggs vid din förmåga att omsätta komplex information till tydlig och målgruppsanpassad kommunikation.
Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning på 50 procent med placering i Göteborg. Tillträde sker snarast möjligt eller enligt överenskommelse.
Tillsättningsförfarande
Sökande kommer att bedömas utifrån inkomna handlingar, intervjuer och referenser. Särskild vikt kommer att läggas vid erfarenhet av strategisk kommunikation och ett självständigt arbetssätt.
Kontaktuppgifter för anställningen
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elisabet Carlsohn, chef Core Facilities, eller Nina Erkenstam, projektledare SPRINTR.Så ansöker du
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökan ska vara inkommen senast 2026-07-28.
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), https://www.gu.se/
405 30 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Universitet (GU) Jobbnummer
9995511