Kommunikatör till Business Region Värmland

2026-01-26
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
Vill du vara med och stärka Värmlands attraktionskraft som investerings- och etableringsregion? Business Region Värmland är ett samarbete mellan Region Värmland och de värmländska kommunerna som verkar för att få fler företag att etablera sig och utvecklas i Värmland.
Som kommunikatör på Business Region Värmland kommer du tillsammans med dina kollegor att jobba med kommunikation och marknadsföring för att på olika sätt visa de många möjligheter Värmland erbjuder för investering och etablering av företag.
Vi erbjuder
Business Region Värmland ägs till hälften av Region Värmland och till hälften av de värmländska kommunerna. Administrativt är Business Region Värmland en del av Region Värmland och din anställning ingår i Region Värmlands kommunikationsavdelning med placering i Karlstad. Det innebär att du arbetar nära såväl kollegor i Business Region Värmland som kollegor på Kommunikationsavdelningen. Hos oss blir du en del av en arbetsplats där vi skapar samhällsnytta varje dag. Vi är en hälsofrämjande arbetsplats, har flexibla arbetssätt med fokus på utveckling och förbättring.
Ditt uppdrag
Som kommunikatör är du en viktig del i Business Region Värmlands uppdrag att stärka Värmlands attraktionskraft och locka fler företagsetableringar och investeringar till länet. I nära samarbete med investeringsrådgivare och chef bidrar du till att relevant information tas fram, struktureras och kommuniceras på ett professionellt och målgruppsanpassat sätt. Uppdraget kräver både strategisk förmåga och operativ handlingskraft. Du behöver förstå Business Region Värmlands roll och behov och kunna omsätta det i tydlig och relevant kommunikation. Uppdraget innebär därför många varierande arbetsuppgifter. Exempelvis:
Strategiskt stöd: Du är ett strategiskt stöd i kommunikationsfrågor och ansvarar för att förvalta och utveckla Business Region Värmlands varumärkes- och kommunikationsstrategi.
Planering och genomförande av kommunikationsinsatser: Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp kommunikations- och marknadsföringsinsatser utifrån framtagna strategier och beslutad verksamhetsplan. Exempelvis genomföra kampanjer, tillgängliggöra och marknadsföra lediga etableringssiter, planera innehåll till sociala medier, utveckla webbplatsen, ta fram informations- och marknadsföringsmaterial med mera. Stora delar av arbetet utför du själv, men ibland kan det också handla om att vara beställare gentemot en extern byrå.
Innehållsproduktion: Du kan skapa engagerande och relevanta texter och innehåll för våra olika kommunikationskanaler, inklusive webbplats, nyhetsbrev, sociala medier, pressmeddelanden och tryckt material.
Grafisk produktion: Du kan skapa och redigera grafiskt material utifrån framtagna mallar, exempelvis powerpointpresentationer, inlägg till sociala medier, innehåll på webben samt enklare trycksaker. Goda kunskaper i powerpoint och baskunskaper i Adobe InDesign och Photoshop är meriterande.
Mässor och liknande aktiviteter: Du ansvarar för Business Region Värmlands deltagande i samband med mässor och liknande evenemang, från planering och framtagande av material till att ibland vara den som representerar organisationen på plats. Även deltagande på konferenser, företagsbesök och annan representation kan förekomma.
Intern kommunikation: Du är ett stöd för dina kollegor när det gäller kommunikation inom organisationen vilket inkluderar Värmlands 16 kommuner och Business Region Värmlands referensgrupp, arbetsgrupp och styrgrupp. I rollen ingår även att föra dialog med näringslivsansvariga och kommunikatörer för att skapa delaktighet i kommunikationsfrågor som rör Värmlands näringsliv.
Resor inom Sverige och internationellt kan ingå i tjänsten.
Vi söker dig som har:
- Akademisk examen inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annan relevant utbildning/erfarenhet
- Erfarenhet av både strategiskt och operativt kommunikationsarbete
- Vana att samarbeta i komplexa strukturer med många olika parter
- Har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
- trygg i din yrkesroll och van vid att leverera i komplexa sammanhang
- lyhörd, samarbetsinriktad och bra på att skapa förtroende
- initiativrik, flexibel och lösningsorienterad
- kommunikativ, nyfiken och intresserad av att utveckla kommunikationsarbetet
- bra på att prioritera, planera, strukturera och leverera
Du trivs i en teambaserad miljö med nära samarbete, men är också bekväm med att ta eget ansvar och arbeta självständigt.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
