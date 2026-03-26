Kommunikatör till Arbetsmarknad och Vuxenutbildning
2026-03-26
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
Vill du vara en del av en engagerad och utvecklingsinriktad kommunikationsfunktion med ett omväxlande och meningsfullt uppdrag som gör skillnad för Göteborgs invånare på riktigt? Då är det kanske dig vi söker!
Kommunikatörernas uppdrag är att styra och samordna förvaltningens interna och externa kommunikation.
Du stödjer verksamheterna genom att planera, genomföra och följa upp kommunikationen. Uppdragen är både av strategisk och operativ karaktär.
Ditt fokusområde är extern kommunikation och samverkansprojekt med andra aktörer. I samband med kampanjer agerar du beställare till vår kommunikations- och mediebyrå. Du ansvarar för arbetet med våra sociala medier där du planerar, producerar och utvecklar struktur och innehåll.
Du arbetar nära andra kommunikatörer i ett team där vi samarbetar tätt och delar på gemensamma uppdrag, samtidigt som du har eget ansvar och driver dina frågor och uppdrag självständigt.
Det kan också bli aktuellt att arbeta med andra uppgifter som kommunikationsfunktionen har.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Högskoleexamen med kommunikationsvetenskaplig inriktning eller annan likvärdig utbildning.
- Minst tre års erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete
- Dokumenterad erfarenhet av att driva, leda och koordinera kommunikationsuppdrag
- Varumärkesarbete och kampanjarbete
- God erfarenhet av program för grafisk produktion och Adobe sviten
- Erfarenhet av arbete med sociala medier
- Erfarenhet av webbarbete
Det är meriterande om du också har:
- Erfarenhet av politisk styrd organisation
- Kunskap och erfarenhet av AI-verktyg i kommunikationsarbete.
- Erfarenhet av innehållsproduktion för digitala medier
Du är initiativrik, strukturerad och har ett öga för både detaljer och helhet och bidrar gärna med idéer och nya perspektiv. Du är prestigelös och har lätt för att samarbeta, både externt och internt men är också självgående och fattar egna beslut. Du har förmåga att skapa goda relationer och bygga nätverk som är viktiga för din roll. Din nyfikenhet gör att du håller dig uppdaterad om nya verktyg och trender.
Varför ska du välja oss?
Hos oss blir du en del av en engagerad kommunikationsfunktion som arbetar för att vara ett strategiskt och verksamhetsnära stöd. Vi erbjuder en dynamisk arbetsvardag där du får utvecklas och bidra till det viktiga kommunikationsarbetet kopplat till förvaltningens uppdrag och målgrupper.
I denna rekrytering efterfrågar vi inget personligt brev. I stället kommer du som söker att få besvara ett antal frågor som hjälper oss att bedöma din kompetens och erfarenhet.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Arbetsmarknad och vuxenutbildning erbjuder en arbetsplats i kontinuerlig utveckling. Vi arbetar för en hälsofrämjande och god arbetsmiljö och erbjuder bland annat flexibel arbetstid, friskvård och cykelförmåner. För oss ses mångfald som en styrka i vårt gemensamma uppdrag. Vi rekryterar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår sida på LinkedIn.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
I Göteborg ska alla kunna växa. Fritt och självständigt. Det kräver att fler får kompetens som matchar arbetsmarknadens behov. Och därigenom jobb, en egen försörjning och möjlighet att bidra till samhället. Oavsett hur resan dit ser ut, ska alla få plats i vår stad. Därför finns förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Vi ser varje människas potential och öppnar vägar framåt. Genom att samordna Göteborgs Stads arbetsmarknadsinsatser och säkerställa den kommunala vuxenutbildningen sätter vi riktning och är ett nav för samarbete. Tillsammans med engagerade entreprenörer, akademin, internationella företag, civilsamhället och andra delar av staden jobbar vi med samlad kraft mot gemensamma mål. Så stärker vi människor och en av Sveriges största arbetsmarknader. Vi öppnar möjligheter, varje dag.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad! Ersättning
Fast månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1509".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355)
Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Pernilla Nilsson pernilla.nilsson@arbvux.goteborg.se
