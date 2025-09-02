Kommunikatör till Agtech Sweden och Nationellt kunskapsnav
Linköpings universitet / Marknadsföringsjobb / Linköping Visa alla marknadsföringsjobb i Linköping
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Arbetet som kommunikatör på Linköpings universitet, LiU, är av både operativ och strategisk karaktär, från framtagande av kommunikationsplaner och målgruppsanalyser till utvärdering av utförda uppdrag. En tyngdpunkt i uppdraget ligger i att producera och publicera innehåll på digitala plattformar, såsom sociala medier och webbplatser, både internt och externt. I produktionen av innehåll ingår fotografering, videofilmning, videoredigering, grafisk formgivning och presentationslösningar för webbplatser. Resor ingår. Du är också en duktig skribent som lätt växlar mellan olika former av skrivuppdrag, såsom intresseväckande copy, informationstexter och forskningsnyheter. Du och dina kommunikatörskollegor är ett viktigt stöd till forskare och andra medarbetare. Uppdraget kräver hög samarbetsförmåga.
Om dig
Som person är du kommunikativ och social samt besitter en förmåga att skapa delaktighet och engagemang. Du har en god servicekänsla, har lätt för att samarbeta och kan anpassa dig efter ändrade omständigheter. Vi ser gärna att du är självgående, trygg i din kompetens och tar ansvar för dina uppgifter på ett strukturerat vis samtidigt som du tycker om att arbeta i ett team. Du tar egna initiativ, planerar, organiserar och prioriterar arbetet själv eller tillsammans med andra, beroende på uppdrag.
Vi vill att du har:
• Akademisk examen inom medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande erfarenhet som vi anser likvärdig
• Flerårig erfarenhet av kommunikatörsyrket och/eller marknadsföring
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska
• Mycket god erfarenhet av digitala miljöer såsom sociala medier och webb
• Goda kunskaper i foto, video, copy och grafisk formgivning
• Grundläggande kunskaper i lagstiftning och riktlinjer som rör webb- och kommunikationsverksamhet
Det är meriterande om du har erfarenhet av wordpress. Det är likaså meriterande om du har erfarenhet eller intresse för lantbruksfrågor. Vid urval tas stor hänsyn till de aktuella verksamheternas specifika behov och önskemål.
Din arbetsplats
LiU bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning inom många områden. Här finns idag 44 500 studenter och 4 700 medarbetare. Studenterna är eftertraktade på arbetsmarknaden och LiU placerar sig högt på internationella rankingar.
Du kommer att vara anställd på Kommunikations- och marknadsavdelningen vid LiU men ha din huvudsakliga placering i två specifika verksamheter - Agtech Sweden och Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering som leds av LiU. Utöver dina arbetsuppgifter där du är placerad deltar du även på avdelningsgemensamma aktiviteter.
Om anställningen
Tills vidare. Heltid.
Tillträde så snart som möjligt.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om förmåner för anställda här.Publiceringsdatum2025-09-02Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 23 september 2025. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Intervjuer sker löpande. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
