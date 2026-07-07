Kommunikatör på deltid till Nordiskt Lärcenter
Paradigma AB / Marknadsföringsjobb / Täby Visa alla marknadsföringsjobb i Täby
2026-07-07
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Paradigma AB i Täby
, Järfälla
, Stockholm
, Nacka
eller i hela Sverige
Nordiskt Lärcenter är en skolverksamhet inom kommunal vuxenutbildning med en tydlig ambition: att erbjuda utbildningar av hög kvalitet som möter både individens och arbetsmarknadens behov. Vi tror på att utbildning ska vara tillgänglig för alla, oavsett var i livet man befinner sig.
Vi är en gemenskap där elever och lärare arbetar sida vid sida mot gemensamma mål. Idag driver vi tre enheter med stabila elevvolym.
Nu söker vi dig som vill vara med och berätta vår historia
Vi letar efter en kommunikatör som brinner för att nå ut – någon som kan ta ett helhetsgrepp om vår kommunikation och marknadsföring, och som vill vara med och bygga Nordiskt Lärcenter vidare.
Tjänsten är på 40% och du är stationerad på vår enhet i Täby. Vi arbetar på plats, antingen heldagar eller halvdagar, och det är viktigt att du har utrymme för det i din kalender. Har du ett annat arbete vid sidan om är det helt okej, men vi behöver veta att du kan prioritera denna tjänst på dagtid. Vi erbjuder inte distansarbete eller flexibla upplägg för just denna roll.
Det här kommer du att jobba med
Du planerar, utvecklar och genomför marknadsaktiviteter riktade mot vuxenutbildningssektorn. Du skapar och publicerar innehåll på våra digitala plattformar och i tryckt material, och ansvarar för att vår hemsida alltid är uppdaterad med rätt innehåll, form och design. Du granskar texter och säkerställer att vårt utbildningsutbud publiceras korrekt och i tid.
Du bistår även med marknadsföringsmaterial till våra huvudmän vid behov och representerar Nordiskt Lärcenter på mässor och event inom vuxenutbildning och arbetsmarknad. Framför allt driver du självständigt marknadsföringskampanjer och varumärkesbyggande insatser i linje med vår vision och våra mål.
Det här söker vi hos dig
Du har erfarenhet av marknadsföring och kommunikation, gärna med bakgrund inom vuxenutbildning. Du är självgående och disciplinerad, kan driva ditt eget arbete mot tydliga mål och trivs med att växla mellan strategiska och operativa uppgifter. Du är duktig på att samarbeta med ledningen och hålla dig förankrad i organisationens riktning.
Det här erbjuder vi
Tjänsten inleds som en provanställning á 6 månader på 40%, med möjlighet att justeras upp i takt med att verksamheten växer. Nordiskt Lärcenter är anslutet till kollektivavtal, vilket innebär trygga anställningsvillkor.
Välkommen med din ansökan! Nordiskt Lärcenter
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Paradigma AB
(org.nr 559343-9382) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordiskt Lärcenter Jobbnummer
9995033