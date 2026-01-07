Kommunikatör med strategiskt fokus och operativt driv
2026-01-07
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 350 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 4000 medarbetare.
Är du en erfaren kommunikatör som har kunskap inom både operativt och strategiskt kommunikationsarbete? Vill du bidra till samhällsnytta genom kommunikation som gör skillnad? Då kan det vara dig vi söker.
Statens institutionsstyrelse, SiS, befinner sig i ett intensivt och spännande utvecklingsskede med stort intresse för vår verksamhet och pågående politiska utredningar som öppnar möjligheter att stärka och modernisera myndighetens uppdrag. Nu söker vi en kommunikatör som vill driva och samordna kommunikationsinsatser i viktiga utvecklingsprojekt. Du blir en del av ett engagerat och kompetent team, nära ledning och verksamhet, där du får möjlighet att både utvecklas och göra skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Som kommunikatör hos oss arbetar du med både strategisk kommunikationsplanering och operativ produktion. Du växlar mellan analys, planering, rådgivning och genomförande, där målgruppsanpassning och tillgänglighet är en självklar del av arbetet. Rollen har tydligt fokus på utvecklingsprojekt och förändringsarbete. Du tar fram kommunikationslösningar som fungerar i praktiken och som hjälper chefer, medarbetare och verksamhet att förstå beslut, förändringar och övergripande riktning.
Du kommer bland annat att:
• Leda och samordna kommunikationsinsatser i större projekt och utvecklingsuppdrag
• Göra analyser och omsätta behov till konkreta kommunikationsplaner och aktiviteter
• Producera målgruppsanpassat innehåll för olika digitala kanaler
• Vara ett strategiskt kommunikationsstöd till projektledare, chefer och verksamhet
• Säkerställa att kommunikationen är tydlig, relevant och tillgänglighetsanpassad
Tjänsten är placerad på sektionen för strategisk kommunikationsplanering, en av två sektioner på kommunikationsavdelningen, och du rapporterar till sektionschefen. Du kommer att samarbeta nära kollegor på kommunikationsavdelningen och med medarbetare och chefer på andra avdelningar inom hela myndigheten för att skapa helhet, samsyn och effektiv kommunikation.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom kommunikation eller annan likvärdig utbildning som SiS bedömer relevant för tjänsten.
• Några års erfarenhet av att leda och samordna kommunikationsinsatser i större projekt och utvecklingsuppdrag.
• Erfarenhet av att målgruppsanpassa kommunikation på olika digitala plattformar.
• Goda kunskaper i svenska, med förmåga att formulera tydliga och målgruppsanpassade budskap i olika kanaler samt att skriva i klarspråk.
Det är meriterande om du också har:
• Erfarenhet av kommunikationsarbete inom offentlig sektor eller samhällsnära verksamhet.
• God erfarenhet och kunskap om tillgänglighetsanpassning för digitala kanaler, vilket inkluderar exempelvis WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).
• Goda erfarenhet och kunskaper i Adobe CC (Indesign, Premiere pro, Illustrator, Photoshop) och MS Word (word och PPT).
• Erfarenhet av samarbete med byråer och leverantörer.
• Erfarenhet av pressarbete.
För att lyckas i rollen har du en god analytisk förmåga och kan tydligt och målinriktat förmedla beslut och förändringar till olika målgrupper. Du är initiativrik, lösningsorienterad och har lätt för att snabbt sätta dig in i nya områden.
Du tar ansvar för ditt arbete, driver uppgifter självständigt och ser till att leveranser håller hög kvalitet och ger resultat. Samtidigt har du lätt för att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt engagemang för att bidra till en professionell och utvecklingsinriktad kommunikation.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetsplatsen är vårt huvudkontor i Solna Business Park.
Vid frågor om tjänsten, kontakta sektionschefen Auri Genaridis på telefon: 010-453 41 85.
