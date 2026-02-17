Kommunikatör med samhällsfokus till koncern i Södertälje!
2026-02-17
Vill du arbeta med kommunikation som gör skillnad på riktigt? Nu söker vi en kommunikatör till en kommunikationsavdelning som ansvarar för kommunikationen för flera bolag inom en samhällsviktig verksamhet i Södertälje.
OM TJÄNSTEN
Som kommunikatör arbetar du operativt och självständigt med att planera, producera och publicera målgruppsanpassad kommunikation i olika kanaler. Du samarbetar nära kollegor, chefer och externa aktörer och bidrar till att skapa tydlig, korrekt och engagerande kommunikation.
Dina arbetsuppgifter
• Skriva och publicera texter för webb och interna/externa kanaler
• Hantera och skapa innehåll till sociala medier
• Producera och redigera enklare bild-, video- och grafiskt material
• Planera och genomföra kommunikationsinsatser utifrån olika målgrupper
• Stötta i enklare mediefrågor och skriva pressmeddelanden under handledning
• Strukturera och planera innehåll i olika kanaler med fokus på deadlines
• Bidra till utveckling av arbetssätt, exempelvis genom att använda AI och arbeta agilt/lean
Rollen kräver att du trivs i en föränderlig miljö där prioriteringar snabbt kan behöva justeras.
VI SÖKER DIG SOM
• Har cirka 2-3 års erfarenhet av kommunikationsarbete i en komplex verksamhet som påverkar allmänheten
• Har god administrativ vana och är en trygg användare av Office-paketet
• Har praktisk erfarenhet av operativt kommunikationsarbete (textproduktion, webb, sociala medier)
• Förstår kommunikationsprocessen och har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med olika målgrupper
• Har erfarenhet av att självständigt driva, planera och genomföra kommunikationsinsatser
• Uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska
• Är strukturerad, noggrann och van att leverera enligt uppsatta deadlines
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team
• Är nyfiken på hur AI kan effektivisera och utveckla kommunikationsarbetet
• Har B-körkort
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Strukturerad och lösningsorienterad med god ordningsförmåga. Du är flexibel, prestigelös och har lätt för att samarbeta med olika typer av intressenter. Samtidigt är du trygg i att arbeta självständigt och ta ansvar inom givna ramar.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Ersättning
Enligt avtal
