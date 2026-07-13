Kommunikatör med marknadsinriktning till Kulturförvaltningen
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Kulturförvaltningen verkar för ett brett konst- och kulturliv för alla att delta i. Vi arbetar för en hållbar och öppen stad som sätter kulturen och konsten i centrum.
Kulturförvaltningen har cirka 800 anställda som huvudsakligen verkar inom bibliotek, kulturhus, museer och övriga kulturverksamheter.Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Marknadsenheten arbetar för att fler göteborgare, besökare och andra målgrupper ska hitta till, förstå och ta del av stadens kulturutbud. Genom kommunikation och marknadsföring bidrar enheten till att synliggöra kulturförvaltningens verksamheter och göra utbudet mer tillgängligt. Nu söker vi en kommunikatör med marknadsinriktning till ett vikariat där du blir en del av ett engagerat team som arbetar med både strategisk och operativ kommunikation.
Som kommunikatör arbetar du med kampanjer, sociala medier och kommunikationsprojekt kopplade till kulturförvaltningens verksamheter, med fokus på bibliotek och kulturhus. Du planerar, genomför och följer upp kommunikationsinsatser samt tar fram innehåll för digitala kanaler och målgruppsanpassade texter. I uppdraget ingår även att producera eller beställa bild, grafiskt material och rörligt innehåll samt samordna marknadsföringsinsatser i projekt. Du har kontakt med chefer, medarbetare och verksamheter inom förvaltningen och omsätter olika behov till tydliga och effektiva kommunikationslösningar.
Rollen innebär ett nära samarbete med kommunikatörer, formgivare och andra kollegor, samtidigt som du ansvarar för att självständigt driva egna uppdrag från planering till genomförande och uppföljning. Arbetet innebär att du växlar mellan flera parallella uppdrag och bidrar till att kommunikationen följer Göteborgs Stads riktlinjer. Tjänsten är ett vikariat på heltid under perioden 1 november 2026 till 30 september 2027, med placering på Göteborgs stadsbibliotek.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskoleexamen inom medie- och kommunikationsvetenskap, marknadsföring eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp kampanjer eller andra kommunikationsinsatser.
Erfarenhet av att arbeta med sociala medier och andra digitala kanaler.
Erfarenhet av att skapa målgruppsanpassat innehåll i form av text och bild utifrån budskap, kanal och syfte
Erfarenhet av kommunikationsarbete inom publik verksamhet.
Erfarenhet av att samarbeta med kollegor, chefer och verksamheter på olika nivåer i en komplex organisation.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Förmåga att omsätta verksamhetsbehov till tydliga kommunikationsinsatser.
Förmåga att arbeta målgruppsanpassat och kanalmedvetet.
Erfarenhet av att samordna kommunikation i projekt, kampanjer eller liknande uppdrag.
God förståelse för tillgänglig, tydlig och trovärdig kommunikation.
Goda kunskaper i relevanta verktyg, exempelvis Adobe Creative Cloud, publiceringsverktyg och sociala medieplattformar.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation eller annan offentlig verksamhet
Vem trivs i rollen?
Du trivs i en roll där du får ta initiativ och driva arbetet framåt, samtidigt som du har lätt för att anpassa dig när förutsättningar eller prioriteringar förändras. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett strukturerat sätt och har förmåga att hantera flera uppdrag parallellt utan att tappa fokus på kvalitet och leveranser. Du kommunicerar tydligt och anpassar ditt budskap efter målgrupp och kanal, samtidigt som du bygger goda samarbeten genom att lyssna, visa respekt och bidra till gemensamma lösningar. Rollen passar dig som tar ansvar för dina uppdrag, arbetar självständigt och samtidigt uppskattar att vara en del av ett team där ni tillsammans utvecklar kommunikationen och stöttar verksamheterna.Övrig information
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt för att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid.
Vi rekryterar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering. I denna rekrytering använder vi inte personligt brev. Du kommer i stället att besvara frågor kopplade till tjänstens krav och kompetenser för att säkerställa en rättvis, normkritisk och träffsäker process.
Intervjuerna är planerade till vecka 33-34. Till din intervju behöver du ta med giltig identitetshandling (pass/nationellt ID) och vid behov bevis på uppehållstillstånd. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt din rätt att arbeta i Sverige.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Kulturförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Joel Wolter joel.wolter@kultur.goteborg.se 031-3683537 Jobbnummer
10000461