Kommunikatör med känsla för innehåll och berättande
Nässjö kommun, kommunledningskontoret / Marknadsföringsjobb / Nässjö Visa alla marknadsföringsjobb i Nässjö
2026-06-05
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Är du en skicklig skribent som gillar att göra komplex information tydlig, relevant och engagerande? Trivs du med att växla mellan strategiskt tänkande och praktiskt kommunikationsarbete? Då kan det här vara rollen för dig.
En av våra nuvarande kommunikatörer kommer under det kommande året att fokusera på utvecklingen av kommunens webb. Därför söker vi nu en kommunikatör med särskild styrka inom innehållsproduktion.
Du blir en del av ett team med bred kompetens inom kommunikation, destinationsutveckling, samhällsvägledning, budget- och skuldrådgivning samt konsumentrådgivning. Tillsammans är vi 19 medarbetare fördelade på enheterna kommunikation, kontaktcenter och Konsument Höglandet.
Vårt gemensamma uppdrag är att göra det enkelt för invånare, företag och besökare att ta del av kommunens information, service och tjänster. Vi stöttar kommunens verksamheter i deras kommunikationsarbete, utvecklar och förvaltar kommunens kommunikationskanaler samt bidrar till att stärka förtroendet för Nässjö kommun som organisation och plats.
Att arbeta i Nässjö kommun innebär att vara nära människor, verksamheter och beslut. Här är steget från idé till handling ofta kort, vilket ger goda möjligheter att påverka, ta initiativ och bidra till utveckling för både kollegor och invånare. Vi uppskattar kunskap, driv och engagemang och vill ge utrymme att utvecklas i yrkesrollen. Vi tror på förtroende och flexibilitet, men också på att ta ansvar för vårt uppdrag och för varandra.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Arbetet innehåller både strategiska och operativa uppgifter men med fokus på att planera och ta fram innehåll till webb, sociala medier och media. För att lyckas i rollen behöver du därför vara en skicklig skribent med god känsla för språk, tonalitet och målgrupper. I rollen ingår även att vara kommunikationsstöd till samhällsplaneringskontoret och bidra till att utveckla deras kommunikation.
Vi söker dig som har en god kommunikativ förmåga och trivs med att driva ditt arbete framåt. Du har koll på nya kommunikationstrender, ett intresse för digital kommunikation och trivs i en roll där du får ta ansvar för hela kommunikationsprocessen, från idé och budskap till färdigt innehåll. Du har ett strukturerat arbetssätt och lätt för att samarbeta med olika verksamheter och yrkesroller.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha högskoleutbildning inom kommunikation eller motsvarande. Webb, sociala medier och Adobe CC är naturliga verktyg i ditt arbete. Erfarenhet av media, projektledning och rörlig media är meriterande. Det är även meriterande att ha erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet och offentlig sektor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Arbetstid: Dagtid.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via www.nassjo.se.
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg. Ansök direkt via länken i annonsen.
Om du har skyddad identitet och vill söka den annonserade tjänsten är du välkommen att skicka ansökningshandlingar till hravdelningen@nassjo.se
. I mejlet måste det framgå vilken tjänst du söker.
Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330139". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nässjö Kommun
(org.nr 212000-0548)
Rådhusgatan (visa karta
)
571 80 NÄSSJÖ Arbetsplats
Nässjö kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Fackliga representanter nås vid växeln 0380-518000 Jobbnummer
9950170