Kommunikatör med inriktning utbildning till Mälardalens universitet
Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.
Vill du vara med och bidra till vår utveckling?
Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.
Avdelningen för utbildningsstöd stödjer lärosätets utbildningar på grund- och avancerad nivå och inom uppdragsutbildning. Avdelningen ansvarar också för antagning och examen, internationalisering och studentmobilitet, studentrekryteringsstöd och studieadministrativa system såsom Ladok och antagningssystemet NyA samt stöd till universitetets kvalitetsarbete inom utbildning.
Vi hanterar även utbildningsinformation, tentamenssamordning, utbildningsadministration, och handläggning av verksamhetsförlagd utbildning.
ANSTÄLLNINGSINFORMATION
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med eventuell provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista dag att ansöka är 15 april 2026
Stationeringsort: Västerås
Organisation: Avdelningen för UtbildningsstödPubliceringsdatum2026-03-27
Som kommunikatör med fokus utbildning arbetar du operativt och strategiskt för att stärka MDU:s utbildningskommunikation. Du bidrar till att implementera en ny studentrekryteringsstrategi, och du är en aktiv medskapare i att kommunicera hela studentresan - från första kontakten till alumnrelationer och livslångt lärande.
Du blir en del av teamet för studentrekrytering och studentkommunikation och arbetar nära andra kommunikatörer som har studentfokus. Du samarbetar även löpande med fakulteter och institutioner, programansvariga, studenter och externa partners.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Producera, paketera och kvalitetssäkra innehåll kopplat till utbildningskommunikation - för webb, sociala medier, kampanjer och andra digitala kanaler
• Säkerställa att utbildningsinformation på webben är korrekt, uppdaterad och målgruppsanpassad (t.ex. programtexter, kurspresentationer, informationssidor)
• Arbeta med och utveckla MDU:s berättandeformat, universitetets format "Impact Story", med fokus på studentberättelser och värdeskapande kommunikation
• Leda och samordna en studentgrupp med studentkreatörer - planera arbete, ge briefar, följa upp och utveckla deras produktion
• Planera och genomföra olika typer av studentrekryteringsrelaterade aktiviteter och event, exempelvis studentfotograferingar
• Beställa och hantera leveranser från externa byråer och producenter (t.ex. grafiskt, foto, film, reportage)
• Producera enklare grafiskt material samt stötta programmen i framtagning eller uppdatering av trycksaker.
• Arbeta med press och PR kopplat till utbildningsområdet - exempelvis antagningsstatistik, satsningar, samarbeten och pressinbjudningar.
• Bidra till utvecklingen av kommunikationsarbetet kopplat till livslångt lärande och alumnverksamhet
• Utbilda och stötta organisationen genom workshops i utbildningskommunikation - för att stärka förmågan att lyfta utbildningar i olika forum
• Vara proaktiv och bygga relationer internt och externt - se möjligheter, knyta ihop behov och skapa samarbete över organisatoriska gränser
Du arbetar mot flera målgrupper: presumtiva studenter, befintliga studenter, alumner, yrkesverksamma och samverkanspartners. Fokus är att göra MDU:s utbildningsutbud synligt, attraktivt och relevant för framtidens behov. I tjänsten ingår bemanning av TopDesk, vårt supportsystem inom verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskole-/universitetsutbildning inom media och kommunikation eller motsvarande.
• Minst 5 års relevant erfarenhet av kommunikation med fokus på innehållsproduktion för digitala kanaler.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
• Erfarenhet av att producera innehåll för webb och sociala medier, inklusive enklare grafiskt och rörligt material.
• Erfarenhet av att driva kommunikationsuppdrag självständigt - från insikt och idé till produktion och leverans.
• Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt med målgruppsanpassad kommunikation.
• Förmåga att arbeta i en miljö med många intressenter, bygga relationer och samarbeta över organisatoriska gränser.
MERITERANDE
För denna anställning är det meriterande med:
• Erfarenhet från universitets-/högskolesektorn eller större komplexa organisationer.
• Erfarenhet av webbredaktörsarbete i SiteVision
• Erfarenhet av Adobe Creative Cloud, särskilt InDesign och Photoshop.
• Klarspråk och digital tillgänglighet
• Vana att arbeta med rörligt material.
• Erfarenhet av PR-arbete och mediakontakter.
• Erfarenhet av att arbeta med studentrekrytering, alumnrelationer eller livslångt lärande.
PERSONLIGA FÖRMÅGOR
Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.
För denna tjänst söker vi dig som är initiativtagande, nyfiken och proaktiv - en person som bygger relationer och skapar samarbete. Du är trygg i din kommunikatörsroll, hittar vägar framåt och trivs i en miljö där utveckling och omställning är en naturlig del av vardagen.
Du har ett stort driv för målgruppsanpassad kommunikation och ett analytiskt förhållningssätt till vad som skapar värde
för olika målgrupper. Du är orädd, engagerad och trivs med att både göra och utveckla.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.
ANSÖKAN
Fackliga representanter:
Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.
