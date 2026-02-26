Kommunikatör med inriktning mediaproduktion till Göta Ingenjörregemente
2026-02-26
Har du en bakgrund inom mediaproduktion och drivs av att arbeta med film och foto? Är du kreativ, strukturerad och trivs i en verksamhet där det händer mycket? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
Du kommer att tillhöra regementets kommunikationsavdelning med placering i regementsstaben. I rollen ansvarar du för att dokumentera verksamhet och producera innehåll i form av film, foto och reportage. Du planerar, producerar och publicerar material i våra digitala kanaler - från idé till färdig produkt. Du följer den dagliga verksamheten, deltar vid övningar och operation samt större aktiviteter. Genom ditt arbete bidrar du till att öka kunskapen om ingenjörförbandens förmåga och betydelse för Sveriges försvar. Det här är en roll för dig som vill vara både operativ producent och strategisk kommunikatör.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Producera film, foto och reportage - från idé och manus till färdig produkt
• Bearbeta manus och anpassa innehåll för olika målgrupper och kanaler
• Kvalitetssäkra material i samverkan med verksamhetsansvariga och säkerhetsavdelning
• Planera, publicera och följa upp innehåll i digitala kanaler
• Samverka med ansvariga befäl vid planering och genomförande av dokumentation
• Arbeta med att målgruppsanpassad budskap i text och bildKvalifikationer
• Högskoleutbildning inom media- och kommunikation, videoproduktion eller annan utbildning/arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
•
• Arbetslivserfarenhet av mediaproduktion
• Arbetslivserfarenhet av att arbeta med sociala medier och digital publicering
• Mycket goda kunskaper i att producera och redigera bild- och videomaterial i exempelvis Adobe Lightroom, Premiere Pro och Photoshop
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift
• B-körkort
Meriterande
• Tidigare arbetslivserfarenhet av mediaproduktion inom Försvarsmakten
• Genomförd militär grundutbildning Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är nyfiken, lyhörd och har lätt för att skapa förtroende i mötet med andra. Du är idérik och ser möjligheter att utveckla det kommunikativa arbetet, samtidigt som du är strukturerad och självgående i ditt genomförande. Du trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra. Du har god helhetssyn, är ansvarstagande och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Vi erbjuder dig:
Hos Försvarsmakten får du ett arbete som kombinerar samhällsnytta med goda anställningsvillkor. Du erbjuds bland annat:
• Fysisk träning på arbetstid - tre timmar per vecka samt årliga tester av fysisk prestationsförmåga.
• Möjlighet till kompetensutveckling.
• Flexibel arbetstid.
• 28-35 semesterdagar per år beroende på ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och vård av barn.
• Möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.Övrig information
• Anställningsform: Anställning tills vidare, inleds med sex månaders provanställning.
• Sysselsättningsgrad: Heltid
• Arbetsort: Eksjö med omnejd
• Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
• Lön: Individuell lönesättning
För information om befattningen kontakta:
Kommunikationschef Maddelena Lagomaddelena.lago@mil.se
070-300 20 17
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Fanny Janssonfanny.x.jansson@mil.se
, 070-924 81 08
Fackliga företrädare nås via växel: 010-82 180 00
OF: Peter Djerf
OFR/S Försvarsförbundet: Carola Blomdahl
SACO: Sofie Bergkvist
SEKO: Ulrika Söderberg
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-18. Din ansökan ska innehålla CV tillsammans med en motivering där du beskriver varför du är intresserad av tjänsten samt på vilket sätt din kompetens och erfarenhet motsvarar angivna krav och kvalifikationer för tjänsten. Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Försvarsmakten på vår hemsida; Jobba civilt i Försvarsmakten.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
