Kommunikatör med inriktning grafisk design till Riksarkivet
Den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen förändrar samhällets sätt att hantera information. Som Sveriges nationalarkiv är vi mitt i en spännande utveckling där vi stärker vår förmåga att långsiktigt säkra vår samhällsviktiga information, samtidigt som vi ska utveckla vår förmåga att nå viktiga målgrupper.
Vi söker nu en kommunikatör med inriktning mot grafisk design som vill bidra till att stärka Riksarkivets externa och interna kommunikation. Du kommer att planera, producera och utveckla kommunikationsinsatser och skapa visuellt tilltalande och målgruppsanpassat material, samt säkerställa att vår grafiska profil följs och utvecklas.Publiceringsdatum2026-04-28Arbetsuppgifter
Skapa, publicera och följa upp innehåll för webb och sociala medier samt medverka i planering och genomförande av kommunikationsinsatser.
Formge och producera grafiskt material för både digitala och tryckta kanaler samt förvalta och vidareutveckla vår grafiska profil och visuella riktlinjer.
Säkerställa att kommunikationen är tillgänglig och följer principer för klarspråk samt ge stöd till organisationen i kommunikativa frågor.
Vi söker dig som har
Högre utbildning inom kommunikation och grafisk formgivning, eller motsvarande
Erfarenhet av webbpublicering
Erfarenhet av att publicera och utveckla innehåll för sociala medier
Mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska, både i tal och skrift
Dokumenterad erfarenhet av grafisk produktion och visuell kommunikation (Adobe Creative Cloud)
God kunskap om kraven för tillgänglighet inom visuell kommunikation utifrån kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen).
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet eller offentlig sektor
Kunskap om arkiv, informationshantering eller kulturarvssektorn
Erfarenhet av rörlig bild och enklare videoproduktion
Erfarenhet av att utforma och förvalta mallar samt arbeta systematiskt med visuell identitet i större organisationer.Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen behöver du kunna självständigt driva uppdrag, prioritera och leverera med kvalitet i en miljö med många intressenter och varierande förutsättningar, från snabba leveranser till mer långsiktiga uppdrag. Du är strukturerad, flexibel och har förmåga att anpassa ditt arbetssätt utifrån verksamhetens behov.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetsplats: Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Riksarkivet tillämpar individuell lönesättning samt 6 månaders provanställning
Ansök senast: 2026-05-19
Du måste vara svensk medborgare eftersom tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Vi kommer därför att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Tjänsten är placerad på kommunikationsenheten inom Avdelningen för verksamhetsstöd. På enheten arbetar idag åtta personer. Det möjliggör ett tätt samarbete men förutsätter också att medarbetarna arbetar brett och kan hantera många parallella arbetsuppgifter.
Om Riksarkivet
Vårt uppdrag är att säkerställa samhällets arkivinformation och göra den möjlig att använda över tid. Tillgång till kulturarv och autentisk information som kan användas i forskning, rättsskipning och för allmänhetens insyn är grundläggande i vårt demokratiska samhälle. Du kan läsa mer om oss på riksarkivet.se. Riksarkivet har drygt 400 medarbetare på elva platser.
Inför rekryteringsarbetet har Riksarkivet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RA-KS 2026/00728".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksarkivet
(org.nr 202100-1074), https://riksarkivet.se/
Fyrverkarbacken 13 (visa karta
)
112 60 STOCKHOLM Kontakt
Kommunikationschef
Björn Orring bjorn.orring@riksarkivet.se 010-476 71 54
