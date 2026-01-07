Kommunikatör med fokus på vård-, behandling och forskningskommunikation
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 350 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 4000 medarbetare.
Brinner du för att göra kunskap tillgänglig och bidra till att komplex vård- och behandlingsinformation blir tydlig och användbar? Då kan du vara den vi söker.
Statens institutionsstyrelse, SiS, befinner sig i ett intensivt och spännande utvecklingsskede med stort intresse för vår verksamhet och pågående politiska utredningar som öppnar möjligheter att stärka och modernisera myndighetens uppdrag. Vi söker nu en kommunikatör som vill bidra till att stärka och synliggöra SiS vård- och behandlingsuppdrag genom kunskapsbaserad kommunikation. Du blir en del av ett engagerat och kompetent team, nära ledning och verksamhet, där du får möjlighet att både utvecklas och göra skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Som kommunikatör hos oss växlar du mellan analys, planering, rådgivning och produktion. I rollen stöttar du forskning-och utvecklingsavdelningen genom att göra forskning, utvecklingsprojekt och behandlingsinnehåll tillgängligt för både våra interna och externa målgrupper. Du växlar mellan analys, planering, rådgivning och produktion och har en central roll i att skapa helhet, sammanhang och tydlighet i hur SiS utvecklingsarbete kommuniceras.
I rollen kommer du bland annat att:
• Ansvara för kommunikationsplanering kopplad till forskning, utvecklingsprojekt och vård- och behandlingsarbete, från tidiga analyser och budskapsarbete till publicering och spridning av resultat och kunskapsunderlag.
• Omsätta komplex vård-, behandlings- och forskningsinformation till tydligt och tillgängligt innehåll för interna och externa målgrupper via externwebb, intranät, event och möten.
• Säkerställa kvalitet i kunskapskommunikation, inklusive klarspråk, tonalitet,
• Samverka med forskare, verksamhetsföreträdare, kommunikatörer och strateger för att identifiera relevant kunskap och skapa en sammanhållen och effektiv kunskapsöverföring inom och utanför myndigheten.
• Bidra till att utveckla SiS kommunikation och arbetssätt, samt delta i uppföljning, analys och kontinuerliga förbättringar av kommunikationsinsatser och kanaler.
Tjänsten är placerad på sektionen för strategisk kommunikationsplanering, en av två sektioner på kommunikationsavdelningen, och du rapporterar till sektionschefen. Du kommer att samarbeta nära kollegor på kommunikationsavdelningen och med medarbetare och chefer på andra avdelningar inom hela myndigheten för att skapa helhet, samsyn och effektiv kommunikation.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom kommunikation, journalistik eller annan relevant utbildning som SiS bedömer likvärdig.
• Något års erfarenhet av att kommunicera komplexa sakfrågor, med koppling till forskning, utveckling, vård, behandling eller annan kunskapsintensiv verksamhet.
• Vana att driva och projektleda kommunikationsinsatser, från analys och planering till produktion och uppföljning.
• Mycket goda kunskaper i svenska, med förmåga att formulera tydliga och målgruppsanpassade budskap i olika kanaler samt att skriva i klarspråk.
Det är meriterande om du också har:
• Erfarenhet av kommunikation inom offentlig sektor, särskilt myndigheter eller samhällsnära verksamhet.
• Erfarenhet av att stötta experter, forskare och chefer i kommunikativa uppdrag.
• God kunskap om CMS, publiceringsverktyg och branschstandard för digital kommunikation.
• Erfarenhet av kriskommunikation.
För att lyckas i rollen behöver du ha mycket god analytisk förmåga, vara skicklig på att förklara komplex information på ett pedagogiskt sätt och ha lätt för att sätta dig in i nya sakområden. Du arbetar strukturerat, prioriterar väl och driver ditt arbete framåt med uthållighet. Du har lätt för att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer, samtidigt som du är trygg i att arbeta självständigt. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetsplatsen är vårt huvudkontor i Solna Business Park.
Vid behov kan ansvar kopplat till publicering/beredskap utanför kontorstid ingå i tjänsten.Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 25 januari 2026.
Vid frågor om tjänsten, kontakta sektionschefen Auri Genaridis på telefon: 010-453 41 85.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
