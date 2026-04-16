Kommunikatör Med Fokus På Tillgänglighet Enligt Wcag
2026-04-16
Vill du vara med och göra vårt innehåll tillgängligt för fler - och samtidigt arbeta brett med kommunikation? För oss handlar det inte bara om att uppfylla krav, utan om att utveckla vår kommunikation i grunden. Nu söker vi dig som har erfarenhet av tillgänglighetsarbete och vill använda den kompetensen i en roll där du också får arbeta med andra kommunikationsuppgifter.
Din roll och dina arbetsuppgifter
Statskontoret har en bred verksamhet, där en viktig del är att göra utredningar och andra beslutsunderlag, som publiceras på webben. Målgrupperna har hittills framför allt varit regeringen, Sveriges myndigheter och Europeiska kommissionen, men vi behöver nu även nå ut till bland annat kommuner och regioner.
Vi söker en kommunikatör som ska ansvara för våra Officemallar och att myndigheten lever upp till tillgänglighetskraven (WCAG). Det är ditt ansvar att driva arbetet framåt. Du mallar och tillgänglighetsanpassar Statskontorets rapporter men tar hjälp från vår upphandlade konsult vid arbetstoppar. Du håller ihop kommunikationsplaneringen för alla rapporter tillsammans med en kollega. Hos oss kombinerar du detta med andra kommunikationsuppgifter utifrån våra behov och din kompetens.
Du tillhör Statskontorets enhet för kommunikation och utbildning, och blir en av fem kommunikatörer och får även kollegor med utbildningsfokus. Du rapporterar till kommunikationschefen.
Din kompetens
Vi söker dig som har följande kompetenser.
Akademisk examen inom kommunikation eller motsvarande utbildning eller kompetens som Statskontoret bedömer som likvärdig.
Minst 2 års erfarenhet av kommunikationsarbete.
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska i både tal och skrift.
Utbildning och/eller dokumenterat goda kunskaper i att formatera Worddokument utifrån formatmallar
Utbildning och/eller dokumenterat goda kunskaper i att tillgänglighetsanpassa Word- och pdf-filer enligt WCAG, vilket innefattar bl.a. att justera innehållsförteckningar, tabeller och läsordningen.
Goda kunskaper i Adobe Acrobat.
Erfarenhet av att förbättra texter för extern och intern kommunikation vad gäller stil, klarspråk och tillgänglighet.
Erfarenhet av att arbeta med innehåll för webbplatser, samt att använda webbpubliceringsverktyg.
Vi har en lång lista över erfarenheter och kompetenser som är meriterande. Vi tror inte att det finns någon som kan allt detta! Det är därför viktigt att du beskriver vilka av de meriterande kraven som du uppfyller i din ansökan.
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta målgruppsanpassat mot olika målgrupper inom offentlig sektor.
Vana att koordinera arbete med olika leverantörer.
Erfarenhet av pressarbete.
Erfarenhet av arbete med nyhetsbrev.
Erfarenhet av att arbeta med innehållsproduktion för sociala kanaler.
Erfarenhet av att producera enklare filmer.
Erfarenhet av att ta fram enklare webbutbildningar.
Vana att använda AI-verktyg i ditt arbete.
Dina personliga egenskaper
Du är en strukturerad kommunikatör som arbetar självständigt och tar ansvar för att planera, prioritera och leverera kommunikationsinsatser i tid och med hög kvalitet. Du har mycket god samarbetsförmåga och bidrar till ett gott arbetsklimat. Ditt arbetssätt kännetecknas av att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade behov i verksamheten. I den här rollen är det viktigt att du håller dig uppdaterad inom ditt ansvarsområde och att du tar ansvar för din egen och verksamhetens utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med engagerade kollegor, spännande arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas. Vi arbetar för att vara en modern myndighet med tekniska lösningar som underlättar det dagliga arbetet, bland annat utvecklar vi egna AI-verktyg. Vi sitter i trevliga lokaler centralt i Stockholm. Det finns möjlighet att arbeta delvis på distans.
Läs mer om https://www.statskontoret.se/om-statskontoret/arbeta-hos-oss/vi-erbjuder/.
Ansök senast 3 maj
Du ansöker genom att bifoga ditt CV och personliga brev i vårt rekryteringssystem samt besvara urvalsfrågorna. Ansök senast den 3 maj 2026.
Arbetsprover kan förekomma som en del av rekryteringsprocessen.
Kontaktpersoner
För frågor om tjänsten: enhetschef Christina Cronsioe på telefon 08-690 43 80 eller christina.cronsioe@statskontoret.se
För frågor om rekryteringsprocessen: HR-specialist Sarah Jigland på telefon 08-454 46 29 eller sarah.jigland@statskontoret.se
För fackliga frågor: Oskar Weinberger för Saco-S eller Max Dahlbäck för ST. Du når dem via myndighetens växel på telefon 08-690 43 00.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Om Statskontoret
Statskontoret verkar för en effektiv statsförvaltning, och en god hushållning med statens medel. Vi utreder och följer upp den statliga verksamheten, utvecklar den ekonomiska styrningen och rapporteringen, samt främjar en god förvaltningskultur och arbetet mot korruption i staten. Vi granskar även Sveriges hantering av EU-medel. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122538".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Statskontoret
(org.nr 202100-5026)
Box 12028
)
102 21 STOCKHOLM
Ekonomistyrningsverket (ESV)
9857821