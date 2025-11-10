Kommunikatör med fokus på sociala medier
2025-11-10
Är du en student som är van att jobba med sociala medier som Tik Tok och Instagram och gillar att själv stå framför kameran?
Kan du jobba på plats två dagar i veckan, med hänsyn taget till dina studier?
Då har vi det perfekta extra jobbet för dig!
Arbetsuppgifter:
Skapa och publicera korta, intresseväckande videor
Planera och genomföra kampanjer med syfte att både rekrytera medlemmar och bygga varumärke
Översätta komplex information till lättförståeligt och attraktivt innehåll
Analysera och följa upp resultat Publiceringsdatum2025-11-10Kravprofil för detta jobb
Intresse för och vana att använda Tik Tok och Instagram - gärna med egna kreativa exempel
God känsla för visuellt berättande, tonalitet och målgrupp (18-34 år)
Vana att klippa/redigera video i appar som Canva, Premiere Pro, eller liknande Dina personliga egenskaper
Kreativ, nyfiken och uppdaterad på digitala trender
Kommunikativ och pedagogisk - kan göra det krångliga enkelt
Självständigt men samarbetsorienterad - du driver egna idéer men stämmer av med team och chef
Medveten om ansvar i rollen som röst för en seriös samhällsaktör
Modig nog att sticka ut - utan att gå över gränsen för vad som är lämpligt
Meriterande:
Erfarenhet från ideell sektor, offentlig sektor eller fackliga organisationer
Utbildning inom kommunikation, medieproduktion, journalistik eller motsvarande
Erfarenhet av att jobba med målgruppen (18-34 år)
Tjänsten är på deltid med start januari 2026. Arbetet sker på plats 2 dagar/vecka. Uppdraget sträcker sig till 30 juni med möjlighet till förlängning.
Om du går vidare kommer du att få göra ett arbetsprov och svara på videofrågor. The Place - Where happy work happens
Låter detta intressant? Bra - du som lyckas knipa platsen blir dessutom en del av The Place! Som medarbetare hos The Place erbjuds du kompetensnätverk, mentorskap och trygga villkor. I The Place har du en Worklife Partner som är intresserad av att följa och utveckla ditt arbetsliv över tid. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare The Place AB
(org.nr 556340-2758), http://www.theplace.se Arbetsplats
The Place Kontakt
Lena Forsberg lena.forsberg@theplace.se 0765-362705 Jobbnummer
9596320