Kommunikatör med fokus på grafisk form & content till Parkering Malmö!
Academic Work Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Malmö Visa alla marknadsföringsjobb i Malmö
2026-02-11
Är du en kommunikatör med goda kunskaper i grafisk form och innehållsproduktion? Har du erfarenhet av att arbeta med sociala kanaler? Och vill du till en arbetsplats där du får vara med och bidra till något större? Välkommen då att söka vikariatet som kommunikatör hos Parkering Malmö!
OM TJÄNSTEN
Parkering Malmö är ett framtidsinriktat bolag som driver utvecklingen av hållbara parkerings- och mobilitetslösningar. Med fokus på medarbetare, stadsutveckling, kunder och lönsamhet skapar de smarta tjänster som underlättar livet i Malmö och bidrar till en mer tillgänglig stad. Deras värdeord - Mod, Ansvar och Engagemang - genomsyrar allt som de gör och präglar både deras arbetskultur och deras kundmöten. De tror på styrkan i en dynamisk arbetsmiljö där olika perspektiv bidrar till innovation och utveckling.
Som Kommunikatör på Parkering Malmö får du en kreativ och operativ nyckelroll i ett litet och drivet kommunikationsteam. Tjänsten är ett vikariat på cirka 1,5 år, och innebär att du arbetar nära verksamheten och stöttar olika avdelningar. Tyngdpunkten ligger på grafisk produktion och innehåll för digitala och tryckta kanaler. Du kommer framför allt att vara en del av kommunikationsteamet och arbeta nära dina kommunikatörskollegor med att identifiera och kommunicera nyheter, ämnen och teman. Rollen innebär ett stort eget ansvar att paketera budskap som stärker varumärket, påverka beteenden och skapa engagerande kommunikation. Du får även vara både delaktig i och driva stora och små uppdrag - från idé och koncept till färdigt material.
Parallellt får du möjlighet att stötta Kund- och marknadsansvarig med kampanjmaterial i digitala och tryckta kanaler. Rollen innebär att du bidrar till samband och helhet i kommunikationen, omsätter strategi till konkret kommunikation samt bidrar till att all kommunikation följer vår varumärkesplattform, tonalitet och grafiska profil.
ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter
Dina dagar kommer att variera, men till stor del bestå av:
Innehållsproduktion för interna och externa kanaler:
Ta fram och anpassa budskap för olika målgrupper och publicera material inklusive text, bild och kortare video på webb, intranät och sociala medier. Producera tryckt kommunikationsmaterial, såsom presentationer, planscher och vepor.
Stöd till Kund- och marknadsavdelningen:
Ta fram mindre kampanj- och marknadsmaterial, exempelvis grafisk form, banners och material för sociala medier. Bidra till att marknadsmaterialet når ut och stödja vid mindre projekt.
Event & projekt:
Planera, genomföra och utvärdera mindre projekt och event, till exempel invigningar, interna aktiviteter och andra företagsevenemang. Bidra med praktiskt stöd och projektledning vid behov.
Arbetsgivarvarumärke:
Samarbeta med HR och andra avdelningar för att stärka arbetsgivarvarumärke och intern kultur.
VI SÖKER DIG SOM
• Har högskole- eller universitetsutbildning inom kommunikation, media eller motsvarande
• Har arbetslivserfarenhet av innehållsproduktion för digitala och tryckta kanaler, sociala medier och rörlig media
• Har erfarenhet av Creative Suite (InDesign, Photoshop) samt CMS-verktyg för webb och intranät, gärna SharePoint
• Kommunicerar obehindrat på svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du:
• Erfarenhet av annonsering i olika sociala kanaler
• Erfarenhet av SEO och sökordsoptimering, inklusive förmåga att optimera webb och digitalt innehåll för ökad synlighet och trafik
• Erfarenhet av att arbeta med kampanjer och analysverktyg
• B-körkort
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• God samarbetsförmåga och relationsbyggande
• Kreativ och kan ta egna initiativ
• Ansvarstagande & självgående
• Kvalitetsmedveten
• Förmåga att planera ditt arbete och hantera flera uppgifter parallellt
Förmåner som gör vardagen lite roligare hos Parkering Malmö
Extra pensionsavsättning - för framtiden, du kommer att tacka dem!
Friskvårdsbidrag - allt från gymkort till yoga, eller varför inte testa padel innan kollegorna gör det trendigt igen?
Fruktkorg - den håller dig fullproppad med vitaminer (och räddar dig från eftermiddagsdippen).
Företagsfrukost & fika - för de vet att de bästa idéerna föds över kaffe och croissanter.
Förmånscykel - trampar dig både piggare och lite snällare mot miljön.
Trivselpeng - en stund då ni får byta arbetsuppgifter mot skratt, spel eller kanske tacos - helt enkelt teamwork i en annan tappning.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vill du veta mer om Parkering Malmö? Kika då in deras hemsida här! Ersättning
