Kommunikatör med fokus på forskningskommunikation, vikariat
2025-08-25
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Här studerar runt 14 000 studenter på cirka 80 program och över 300 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också lärarutbildning med interkulturell profil och polisutbildning. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.
Är du en kommunikatör som kan berättandets och de olika kommunikationskanalernas konst? Drivs du av att kommunicera ny vetenskap och nya forskningsprojekt? Har du dessutom ett stort samhällsintresse och vill göra forskningen begriplig för fler? Sök till oss.Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Din uppgift är att ta ett omfattande och komplext innehåll, som forskningsresultat, och göra det lättillgängligt och begripligt för många. Detta kan du göra på många sätt, såsom att skriva traditionella artiklar för olika kanaler, skapa och publicera rörlig media eller arbeta med olika forskningsrelaterade event. Du skriver, publicerar, filmar och fotograferar själv för dina uppdrag.
Södertörns högskolas webbplatser utgör ett nav för högskolans kommunikation med många olika målgrupper och det är viktigt att de är uppdaterade, fungerande och möter användarnas behov. En av dina uppgifter är att se till att högskolans forskning är så lättillgänglig som det går för en besökare på webbplatsen, men också på andra plattformar som till exempel Youtube. Syftet är att brett nå ut med högskolans forskning och forskningsresultat.
Du kommer att ingå i ett litet team för forskningskommunikation och du kommer även att ingå i vår redaktionella grupp. Det redaktionella uppdraget sträcker sig över fler ämnesområden än forskning och forskningssamverkan. Tillsammans med avdelningens andra kommunikatörer arbetar du för att bidra till högskolan mål och framtidssatsningar.Kvalifikationer
Du har en högre utbildning inom kommunikationsområdet och några års erfarenhet av kommunikationsarbete vid en kommunikationsavdelning där du har fått arbeta med kommunikationsinsatser mot olika målgrupper och i flera kanaler.
Du har en hög stilistisk förmåga och skriver enkla och tydliga både målgrupps- och kanalanpassade texter. Din svenska håller en mycket hög nivå och du kan enkelt göra andras texter enklare att läsa. Du kan också omsätta innehållet till rörlig bild som både fungerar på olika plattformar och som är tillgängligt för många. Du är van att intervjua och kan tekniker för foto- och filmhantering, inklusive redigering. Du har även en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
Du har arbetat aktivt med webb och webbpublicering under de senaste åren. Det är en fördel om du har erfarenhet av SiteVision för webbhantering och -publicering. Du har också kunskap och erfarenhet av att arbeta med andra plattformar som Youtube och andra sociala medier. Därtill är du bekväm med att använda Adobe Premiere Pro och Photoshop.
Du är noggrann, systematisk och kvalitetsmedveten i ditt arbetssätt men samtidigt medveten om att det ibland också krävs snabbhet. Du är lyhörd för olika behov, tankar och önskemål. Du har en omvittnad god samarbetsförmåga, är prestigelös och trygg i din roll som kommunikatör. Du har en hög servicenivå och sätter värde i att nå lösningar med kvalitet.
Du är en samhällsengagerad person och intresserad av utbildningsfrågor. Södertörns högskola arbetar med att utveckla digitala arbetssätt och som medarbetare förväntas du bidra till denna utveckling. Du behärskar Office-paketets olika program mycket väl.
Det är meriterande om du har en akademisk examen inom kommunikationsområdet. Det är också meriterande om du tidigare har arbetat vid ett universitet eller högskola och har god kännedom om forskning och forskningskommunikation.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och goda referenser. Framför allt söker vi dig som passar in i vårt team och där vi känner att du kompletterar oss med såväl kompetens som personlighet. Om du blir kallad till intervju kommer du att få lösa en uppgift som motsvarar en arbetsuppgift hos oss.
Som en del av vårt team får du möjlighet att jobba med kommunikation som inspirerar och engagerar. Du får också jobba tillsammans med professionella kollegor där våra olika kompetenser och fokusområden tillsammans bidrar till att stärka högskolans anseende.
Anställningen
Anställningen är ett vikariat med start runt den 15 oktober, eller så snart det går därefter, och fram till 31 januari 2027. Du rapporterar till biträdande kommunikationschef. Sista dag för ansökan är 10 september 2025.
Frågor och ansökan
Frågor besvaras av bitr. kommunikationschef Carina Lönnebring, e-post: carina.lonnebring@sh.se
eller kommunikationschef Kenneth Wall, e-post: kenneth.wall@sh.se
.
Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.
En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.
Välkommen med din ansökan!Facklig kontakt
SACO: info.saco@sh.se
ST: st@sh.se
SEKO: mattias.kollberg@seko.se
och Robert Lindberg robert.g.lindberg@seko.se
