Kommunikatör med fokus på digitalisering och tillgänglighet i vården, Umeå
Region Västerbotten, Kommunikationsstab Västerbotten / Marknadsföringsjobb / Umeå Visa alla marknadsföringsjobb i Umeå
2025-12-22
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Kommunikationsstabens medarbetare bidrar med kompetens inom flera områden för att stödja organisationen att nå uppsatta mål och för att chefer och medarbetare ska öka sin kommunikativa förmåga. Vi samarbetar inom staben, såväl som med andra verksamheter inom organisationen och med externa parter. För oss är det viktigt att ständigt utveckla vår kommunikation för att ge kraft i organisationens förändringsarbete och möta invånarnas behov. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och utveckla tillsammans på arbetsplatsen, i organisationen och med externa samarbetspartner. För när du växer, växer Västerbotten.
Vi söker nu en kommunikatör med fokus på digitalisering och tillgänglighet i vården för projekt som pågår under 2 år. På kommunikationsstaben arbetar vi med regionens övergripande kommunikation. Vi jobbar bland annat med regionens webbplats, intranät, 1177, sociala medier, kommunikationsplanering, varumärkesfrågor och mediefrågor. Vi har en hjälpande kultur där vi ställer upp för varandra och jobbar ofta i team. Det är tillsammans som vi gör störst skillnad.
Publiceringsdatum2025-12-22
Som kommunikatörhos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många
I denna tjänst kommer du att arbeta i två olika projekt: ett om digitala kallelser och ett webbprojekt för regionvasterbotten.se.
I det första kommer du arbeta i ett tvärfunktionellt projektteam inom objektet invånartjänster med att systematisera och förenkla informationen i kallelser. Målet är att minska antalet uteblivna besök och patienter som kommer oförberedda till besök. I arbetet ingår att hitta lösningar för hur vi hanterar och skickar kallelser digitalt och på papper. Här ingår att inventera patientinformation, strukturera och kvalitetssäkra information, ta fram standardtexter och att tillgänglighetsanpassa kallelser. Tillsammans med verksamheten tar du fram krav på mallar och utvecklar ett systematiskt arbetssätt för digitala kallelser till 1177:s inkorg. Projektet har fått statsbidrag från effektivitetsdelegationen.
I det andra projektet med regionens nya webbplats kommer du att arbeta med målgruppsanalyser, behovsanalys och innehåll. Du ingår i ett tvärfunktionellt projektteam inom objektet kommunikation och samarbete.
För att lyckas är det viktigt att du är kommunikativ, prestigelös och trivs med att arbeta i team. Dessutom behöver du kunna arbeta i ett högt tempo, arbeta självständigt och kunna navigera i en komplex organisation.Kvalifikationer
Vi ser att du har en akademisk examen inom beteendevetenskaplig it, systemvetenskap, media- och kommunikationsvetenskap, eller annan likvärdig utbildning. Du har minst ett års arbetslivserfarenhet inom kommunikation.
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med kommunikation och är van att utgå från krav på tillgänglighet och klarspråk. Vi ser gärna att du har god kunskap om att hantera olika system, större informationsmängder, tillgänglighetsanpassad design enligt WCAG och klarspråksarbete.
Du har tidigare erfarenhet av att arbeta i agila webbprojekt och av att vara webbredaktör inom en större offentlig verksamhet. Det är meriterande om du också har arbetat med kommunikation inom hälso- och sjukvården.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
