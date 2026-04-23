Kommunikatör med fokus på civilsamhällesfrågor och statsbidrag
Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-04-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor i Stockholm
, Växjö
, Umeå
eller i hela Sverige
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vår vision är ett öppet och inkluderande Sverige med goda villkor för unga och för civilsamhället. Vi stärker det civila samhället och unga för ett sammanhållet och starkt Sverige.
MUCF har i uppdrag av regeringen att verka för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället uppnås. Det gör vi genom att ta fram, samla och sprida kunskap samt bidra till samordning av statliga insatser. Vi samverkar med myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer samt fördelar statsbidrag.
Avdelningen för kommunikation och lärande har som sin huvudsakliga uppgift att ansvara för myndighetens interna och externa kommunikation. Avdelningen ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av kommunikationsinsatser på myndighetsnivå. Vidare ansvarar avdelningen för press- och mediekontakter, webbplats och sociala medier samt för att säkerställa en samordnad, tillgänglig och målgruppsanpassad kommunikation. Avdelningen ger även stöd och rådgivning till verksamheten i kommunikationsfrågor.
Avdelningens för kommunikation och lärande har i uppdrag att strategiskt och operativt leda myndighetens kommunikation så att den skapar förståelse, förtroende och genomslag i våra prioriterade frågor. Vi säkerställer att rätt budskap når rätt målgrupper genom samordnade kanaler, tydlig styrning och ett nära stöd till verksamheten.
Vi söker nu en kommunikatör som vill arbeta verksamhetsnära med kommunikation kopplad till civilsamhällesfrågor och statsbidrag. Rollen är central i att säkerställa att kommunikation till organisationer och andra målgrupper är tydlig, tillgänglig och relevant. Du blir en viktig länk mellan verksamheten och externa målgrupper och bidrar till att stärka förståelsen för myndighetens uppdrag.
Du ingår i avdelningen för kommunikation och lärande är placerad i enheten för digitala kanaler och innehåll. Du arbetar i nära samarbete med sakkunniga inom civilsamhällesområdet och statsbidrag samt med kollegor på avdelningen.Dina arbetsuppgifter
Som kommunikatör ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp kommunikation kopplad till civilsamhällesfrågor och statsbidrag. Arbetet innebär att säkerställa att myndighetens information är tydlig, korrekt och målgruppsanpassad samt att bidra till ett samordnat och proaktivt kommunikationsarbete.
Du kommer bland annat att:
Planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser inom civilsamhällesområdet och statsbidrag
Säkerställa att information om statsbidrag är tydlig, korrekt, tillgänglig och målgruppsanpassad
Bidra till att stärka kunskapen om myndighetens uppdrag gentemot det civila samhället
Driva och samordna kommunikationsinsatser kopplade till aktuella satsningar och regeringsuppdrag
Ta fram och anpassa innehåll för relevanta kanalerKvalifikationer
Vi söker dig som har:
akademisk examen inom medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant, exempelvis inom journalistik, strategisk kommunikation eller liknande områden.
minst tre års erfarenhet av kommunikationsarbete
erfarenhet av att arbeta verksamhetsnära i en stödjande och rådgivande roll
erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser
god digital kompetens och erfarenhet av att producera innehåll för olika kanaler
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
kunskap om och erfarenhet av arbete inom ett eller flera av MUCF:s politikområden, såsom civilsamhällesfrågor, ungdomsfrågor, trossamfundsfrågor eller nationella minoriteter
erfarenhet av kommunikation kopplad till statsbidrag eller bidragshanteringDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du strukturerad och har förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Du är kommunikativ och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer, både internt och externt. Din goda samarbetsförmåga gör att du trivs i en roll där du arbetar nära verksamheten och tillsammans med kollegor från olika funktioner. Du tycker om att vara proaktiv och initiativtagande, med en förmåga att identifiera behov och utveckla kommunikationen över tid. Du arbetar självständigt och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt, samtidigt som du bidrar till ett gemensamt arbetssätt och en god arbetsmiljö.
Hos MUCF får du arbeta med kommunikation som gör verklig samhällsnytta. Du blir en del av en myndighet som varje dag bidrar till att stärka demokratin, främja delaktighet och skapa bättre villkor för unga och civilsamhället. Tillsammans arbetar vi för ett sammanhållet och starkt Sverige.
Tjänsten innebär resor inom Sverige.Anställningsvillkor
Provanställning tillämpas i normalfallet.
Placeringsort: Stockholm
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. På MUCF månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till en god arbetsmiljö.
Du kan läsa om vår rekryteringsprocess här.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor
(org.nr 202100-1173), https://www.mucf.se/
Liedbergsgatan 4 (visa karta
)
352 30 VÄXJÖ Arbetsplats
Avdelningen för kommunikation och lärande Kontakt
Kommunikationschef
Binaji Marouf 010-1771886 Jobbnummer
9872898