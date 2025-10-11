Kommunikatör med fokus på beredskap och samhällsinformation
2025-10-11
Vi söker dig som är en proaktiv och driven kommunikatör till ett spännande konsultuppdrag via Bemannia. Hos vår kund, en av Sveriges största myndigheter, får du vara med och utveckla och samordna kommunikationsinsatser som stärker kunskapen om grunddata, krisberedskap och motståndskraft i samhället. Uppdraget kan utföras från Stockholm eller Göteborg och påbörjas omgående.
Om uppdraget
Vår kund är i behov av en tillfällig förstärkning inom organisationen och du kommer att vara placerad på kundens sektion för budskapssamordning.
Detta konsultuppdrag kan utföras från Sundbyberg eller Göteborg och förväntas starta omgående. Uppdragets omfattning är 100 % av en heltid och löper i sex månader.
Arbetet sker delvis i samverkan med specialister inom enheten, såsom formgivare, illustratörer, filmare och fotografer, samt med kundens redaktioner för intranät/webb, press och sociala medier.
I rollen ansvarar du för att driva aktiviteter enligt kundens kommunikationsplan för sektor grunddata, som har till uppgift att "öka kunskapen om grunddata i samhället och hos andra aktörer". Arbetet sker i nära samarbete med sektorsmyndigheter.Publiceringsdatum2025-10-11Arbetsuppgifter
En central del av uppdraget handlar om att bidra till kommunikation till medarbetare kring hur man ska agera vid kris eller krig. Exempel på innehåll kan vara:
Vad innebär krigsplacering?
Hur ska jag agera om elen försvinner?
Ska jag gå till jobbet vid höjd beredskap?
Utöver detta ingår även kommunikationsinsatser inom områden som:
Informationspåverkan och desinformation
Risk- och kriskommunikation samt psykologiskt försvar
Cybersäkerhet
Insatser för att stärka motståndskraften i samhället
Dina kvalifikationer
Högskoleutbildning inom media och kommunikation eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete, alternativt, grundläggande högskolebehörighet samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som kommunikatör.
Yrkeserfarenhet av digital kommunikation
Erfarenhet av att arbeta med webbpubliceringsverktyg.
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt.
Förstår hur statliga myndigheter arbetar
Kan driva arbetet framåt och leverera enligt deadlines
Kan "översätta" budskap och berättelser till olika format och kanaler
Har lätt att sätta sig in i komplexa frågor
Har lätt att samarbeta
Övriga krav:
Serviceinriktad och ha en mycket god samarbetsförmåga
Proaktiv, initiativtagande och effektiv
Mycket god kunskap om klarspråk och förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift
Kunna skapa struktur som effektiviserar både eget och andras arbete
Förmåga att snabbt kunna sätta sig in i komplexa frågor och lösa problem
Ha ett gott omdöme
Förmåga att pedagogiskt vägleda andra i kommunikationsfrågor
ha kunskap om krav på digital tillgänglighet (enligt Lag om tillgänglighet till digital offentligservice)
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2025-10-21
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Kajsa Hessel, kajsa.hessel@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 939 75 00
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
