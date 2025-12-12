Kommunikatör med ansvar för utbildningskontoret i Norrköpings kommun
Som kommunikatör i Norrköpings kommun är du med och driver utvecklingen framåt. Med din kompetens och kreativitet gör du viktiga frågor engagerande och komplexa frågor lättare att förstå för alla i Norrköping.
Vilka är vi?
Kommunikationsavdelningen leder, samordnar och utvecklar kommunens kommunikation - både strategiskt och operativt. Vårt uppdrag är att skapa intern och extern kommunikation som främjar dialog, engagemang och delaktighet och som vårdar kommunens varumärke. Genom att stärka chefer och medarbetares kommunikativa förmåga ger vi hela kommunkoncernen bättre förutsättningar att nå sina mål.
Vi arbetar för en kommunikation som är öppen, lättillgänglig och tydlig, alltid med mottagarens behov i fokus. Den ska göra det möjligt för kommuninvånarna att ta tillvara sina demokratiska rättigheter och att använda, påverka och utveckla kommunens tjänster och service.
På kommunikationsavdelningen är vi 20 engagerade och drivna medarbetare. Avdelningen leds av en avdelningschef tillsammans med en enhetschef och en arbetsledare.
Nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas och söker dig som vill tänka stort, skapa nytt och vara med och visa vägen.
Dina arbetsuppgifter
I den här rollen samordnar, leder och utvecklar du kommunikationen på ett av kommunens sju kontor; utbildningskontoret. Du är ett verksamhetsnära bollplank, samt ett operativt och strategiskt stöd till kontorets direktör och ledningsgrupp.
Du ingår i en grupp med totalt åtta medarbetare, varav sju liksom du har sitt huvudsakliga fokus på varsitt av kommunens kontor. Arbetet i gruppen leds av en arbetsledare. Gruppen är direkt underställd avdelningschefen (kommunikationschefen). Du bidrar till att ni utvecklar hållbara och effektfulla arbetssätt, arbetar strukturerat med mål och uppföljning samt möter kontorens behov på ett likvärdigt sätt med hög kvalité.
I rollen kan det ingå att vara kommunikatör i beredskap (KiB), vilket innebär att du mot extra ersättning vissa veckor är i beredskap och tillgänglig för att kommunicera vid oförutsedda händelser.
Vem är du?
För att söka tjänsten behöver du ha högskoleutbildning, annan eftergymnasial utbildning, eller annan erfarenhet som arbetsgivaren anser vara likvärdig inom journalistik, media, marknadsföring eller strategisk kommunikation.
Vi söker dig som värdesätter olikheter och förstår hur olika bakgrunder och perspektiv påverkar både samarbete och kommunikation. Du har förmågan att anpassa ditt arbetssätt och dina beslut för att skapa inkludering och träffsäkra budskap.
Du har några års arbetslivserfarenhet inom kommunikationsområdet och är trygg i din yrkesroll. Det är meriterande om du har erfarenhet av media- och presshantering, kriskommunikation och om du har arbetat inom offentlig sektor eller en politiskt styrd organisation.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
• Är en mycket god skribent, som gärna skriver alltifrån nyheter och pressmeddelanden till rapporter, skapar målgruppsanpassat innehåll på sociala medier och formulerar tydliga och slagkraftiga budskap.
• Har erfarenhet av att arbeta med press eller media.
• Är bra på att skapa relationer och gärna fungerar som spindeln i nätet.
• Gillar en varierande arbetssituation, som svänger mellan snabba operativa frågor och komplexa långsiktiga strategier.
• Har erfarenhet av förändringskommunikation.
• Är en stabil kriskommunikatör.
• Är trygg och pedagogisk.
• Följer med i omvärlden och är bra på att läsa av samtiden.
• Är bra på att prioritera, skapa hållbara arbetssätt, och bidrar med din expertis
• Trivs med en mix av att vara självgående och jobba i grupp.
Vi ser det som positivt om du har erfarenhet av att arbeta i dessa system: M365 och SharePoint, ViaTT, programmen i Adobe-serien, Metas annonseringssystem (business suite), Retriever, Google Analytics, SiteVision eller andra CMS.
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, när verksamheten tillåter
Sista ansökningsdatum: 11 januari
Kontakt: Tf enhetschef Matilda Wulf, matilda.wulf@norrkoping.se
. Alternativt HR-konsult, rekrytering Sara Persson, sara.persson@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
