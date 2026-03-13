Kommunikatör med analysansvar, Patientnämnden Skåne, Kristianstad
2026-03-13
Patientnämnden Skåne är en fristående och självständig förvaltning som har till uppgift att stödja och hjälpa patienter samt deras närstående att föra fram klagomål eller synpunkter på hälso- och sjukvård eller tandvård, och att få dem besvarade. Vi följer också regelbundet upp statistik och gör analyser av klagomål och synpunkter. Dessa rapporteras till förtroendevalda och vårdgivare. Patientnämnden Skåne ansvarar dessutom för att rekrytera och utse stödpersoner till patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin.
Kommunikationsarbetet är prioriterat och en viktig del i vårt arbete för att värna patienternas rättigheter. Patientnämnden Skåne ska enligt lag se till att patienter och närstående får tillräcklig information för att kunna ta tillvara sina intressen. Därtill ska Patientnämnden Skåne informera allmänheten, vårdpersonalen och andra berörda om sin verksamhet.
Vi är 17 medarbetare på förvaltningen, som är placerad i Rådhus Skåne, Kristianstad.
Vill du veta mer om vår verksamhet kan du följa länken på skane.se: https://www.skane.se/halsa-och-vard/regler-och-rattigheter-i-varden/patientnamnden/
I rollen som kommunikatör med analysansvar ska du strukturerat kombinera områdena strategi, praktiskt utförande och uppföljning av kommunikationsarbetet med produktion av analyser av inkomna klagomål och synpunkter. I analysarbetet - som du gör i samarbete med sakkunniga handläggare ingår förutom själva analysarbetet, även att paketera resultatet i rapporter samt att föredra och presentera dessa rapporter för olika intressenter inom och utanför förvaltningen. Du ansvarar för kommunikations- och aktivitetsplaner samt planerar, samordnar och följer upp informations- och marknadsföringsaktiviteter.
Du planerar och stödjer också utbildningsinsatser riktade till hälso- och sjukvårdspersonal samt deltar i nationella och regionala nätverk och projekt. Vidare producerar, redigerar och publicerar du texter till pressmeddelanden och olika digitala kanaler, som till exempel Vårdgivarnytt, Vårdgivare Skåne, skane.se och på hemvisten på intranätet. Du gör även viss grafisk produktion, kvalitetssäkrar vid behov mer komplexa produktioner och omvärldsbevakar.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha:
• Högskoleutbildning inom kommunikation eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.
• Erfarenhet av både operativt och strategiskt kommunikationsarbete.
• Mycket god datorvana och utmärkt förmåga att formulera dig på svenska i tal och skrift.
• Kunskap i Microsoft Office samt Adobe Creative Suite.
Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av journalistiskt arbete. Det är en fördel, men inget krav, om du har arbetat i en politiskt styrd organisation. Det är även en fördel om du är bekväm med och har erfarenhet av att inför större och mindre grupper genomföra presentationer och föredrag.
Som person har du lätt för att samarbeta och delar gärna med dig av dina egna goda idéer. Du är strukturerad och har god förmåga att planera. Arbetet ställer krav på att du har ett flexibelt förhållningssätt och förmåga att kunna hantera och prioritera mellan olika frågor även då arbetsbelastningen ökar. Du tar gärna egna initiativ och är bra på att se möjligheter. Vi förutsätter att du agerar och lever enligt Region Skånes värderingar. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och egenskaper. Det finns möjlighet att till viss del arbeta på distans.
Varmt välkommen med din ansökan redan i dag!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.
Patientnämnden Skånes uppdrag är att utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter inom hälso- och sjukvården samt genom att återföra dessa ärenden bidra till kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet i verksamheterna. Patientnämnden Skåne ansvarar också för stödpersoner till patienter inom psykiatrisk tvångsvård och till patienter som isoleras enligt smittskyddslagen. Patientnämnden Skåne har 17 medarbetare på förvaltningen, som är placerad i Rådhus Skåne, Kristianstad.
