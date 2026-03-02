Kommunikatör, Kramfors kommun - Mitt i Höga kusten
2026-03-02
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
På vår kommunikations- och kundtjänstavdelning arbetar vi för att möta både verksamheters och kommuninvånares behov - från strategiskt varumärkesarbete och kommunikationsstöd till samhällsvägledning. Avdelningen ansvarar för att leda och utveckla kommunens strategiska arbete med intern och extern kommunikation, varumärke, grafisk profil och digitala kanaler.
Vi söker nu en kommunikatör till avdelningen.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Som kommunikatör hos oss arbetar du brett och nära verksamheten med att stärka både intern och extern kommunikation. Du fungerar som en stödfunktion som hjälper chefer och verksamheter i våra olika förvaltningar att nå ut med rätt budskap, i rätt kanal och i rätt tid.
I rollen ingår bland annat att:
* Planera, skriva, kvalitetssäkra och publicera innehåll för interna och externa kanaler (t.ex. nyheter, webb, intranät och sociala medier).
* Ge rådgivning och operativt stöd i kommunikationsfrågor till chefer och verksamheter.
* Ta fram kommunikationsunderlag och texter kopplade till styrning och uppföljning, t.ex. rapporter, verksamhetsberättelser, beslutsunderlag/beredningar och projektkommunikation.
* Bidra till en tydlig, enhetlig och målgruppsanpassad kommunikation i en politiskt styrd organisation.
* Arbeta med proaktiv kommunikation samt bidra i kommunens kris- och beredskapskommunikation vid behov.
* Samarbeta tätt med kollegor inom kommunikationsfunktionen och med andra stödfunktioner i organisationen.
Arbetet är omväxlande och intensivt men alltid meningsfullt! Du kommer arbeta i ett kompetent kommunikationsgäng som har kul tillsammans och som kavlar upp ärmarna när det behövs.
I vår avdelning ingår även vår kundtjänst Kom in och tillsammans är vi kommunens ansikte utåt till våra invånare och inåt till våra kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och erfaren kommunikatör som gillar att skapa ordning, riktning och tydlighet, både internt och externt. Du trivs när du får jobba nära verksamheten, göra det komplexa begripligt och hjälpa andra att kommunicera bättre.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* Utbildning som kommunikatör eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Flerårig erfarenhet som kommunikatör, där du arbetat med både intern och extern kommunikation.
* Mycket god förmåga att skriva på svenska och att anpassa budskap utifrån målgrupp, kanal och situation.
* Vana att arbeta som stödfunktion, med rådgivning, samarbete och leveranser i vardagen (ibland planerat, ibland snabbt).
* Förmåga att prioritera och hålla ihop flera uppdrag samtidigt, utan att tappa struktur, fokus eller kvalitet.
* God digital vana och trygghet i att jobba i olika digitala verktyg.
Vi ser det som extra värdefullt om du också har:
* Erfarenhet från politiskt styrd organisation, gärna kommun eller annan offentlig verksamhet.
* Vana av webbpublicering och att jobba i publiceringsverktyg.
* Erfarenhet av att ta fram underlag och texter kopplade till styrning och uppföljning, t.ex. rapporter, verksamhetsberättelser, beslutsunderlag/beredningar eller projektkommunikation. Men också erfarenhet av att intervjua och skapa kommunikation utifrån möten och händelser.
* Grundläggande kunskap i Adobe Creative Cloud.
* Som person är du serviceinriktad och samarbetsorienterad, men också tydlig och lösningsfokuserad. Du gillar när kommunikation gör nytta och du har en god känsla för ton, ansvar och förtroende.
Vi ser fram emot din ansökan och väntar med spänning på att få träffa vår nya kollega till vårt arbetslag.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Arbetsprov och utdrag från belastningsregistret kan förekomma.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
