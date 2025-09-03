Kommunikatör intranätsproduktion, Danderyds kommun - Projektanställning
Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Din hemvist kommer vara Djursholms slott i Danderyd men du kommer också vara del av din tid i Mörby centrum hos kommunens förvaltningar. Anställda inom kommunen erbjuds möjlighet att i samråd med sin chef arbeta del av sin arbetstid på distans där så är möjligt.
Danderyds kommun har idag ett stort antal innehållssidor på befintligt intranät. Vår ambition är att skapa ny struktur, minska mängden innehåll och spara dokument i annan plattform. Du kommer rensa och bearbeta befintligt innehåll, skriva om texter i klarspråk och anpassa de för webben, mappa innehållet mot en ny intranätsstruktur, publicera det omarbetade innehållet på det nya intranätet och sökoptimera så det blir lätt att hitta. Du kommer arbeta nära övriga på kommunikationsenheten samt webbredaktörer, innehållsansvariga och chefer på övriga förvaltningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* god erfarenhet av att skriva i klarspråk och för webben
* kan anpassa texter efter kanal, målgrupp och sökbarhet
* kunskap om webbpublicering
* erfarenhet av intranätsarbete, gärna av att jobba med Funka-strukturen
* god kunskap om digital tillgänglighet (WCAG, DOS-lagen)
* vana att arbeta med statistikverktyg, gärna Vizzit
Uppdraget omfattar många kontaktytor och möten. Du behöver därför vara självgående, lösningsorienterad och bra på att samarbeta med olika specialistroller. Du är flexibel och har lätt för att skifta fokus mellan olika arbetsuppgifter och situationer som uppstår, även under press. Du kan strukturera, planera och prioritera bland dina uppdrag och tar ansvar för dina arbetsuppgifter från start till mål. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare.
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
