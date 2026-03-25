Kommunikatör inom Kommunikationsavdelningen i Stockholm
Försäkringskassan / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-03-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Stockholm
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Vi är en kommunikationsavdelning med kunniga, engagerade och hjälpsamma medarbetare. Med våra olika kompetenser jobbar vi tillsammans mot gemensamma mål. Här får du använda din kompetens och möjlighet att lära dig mer i samarbetet med andra. Vi finns i LM Ericssons gamla fabrik på Telefonplan i södra Stockholm.
Kommunikation, utvecklingsinsatser och rådgivning
Kommunikationsavdelningen består av drygt 60 medarbetare. Vi söker nu en erfaren kommunikatör till verksamhetsområde Myndighetskommunikation och språkvård. Gruppen jobbar med att proaktivt driva, planera och genomföra kommunikationsuppdrag, internt och externt, på strategisk, rådgivande och operativ nivå.
Exempel på arbetsuppgifter är att analysera kommunikationsbehov, skapa kommunikationsplaner, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser samt leda utbildningar och workshoppar med syfte att nå myndighetens mål och utveckla Försäkringskassans kommunikativa förmåga. Du kommer bland annat att arbeta med lednings- och chefskommunikation för olika projekt och utvecklingsinsatser.
Tjänsten kommer även att innebära andra vanligt förekommande arbetsuppgifter på en kommunikationsavdelning, som till exempel att producera nyheter och artiklar för olika kanaler och att ge kommunikationsstöd och rådgivning till chefer och projektledare. Du är en trygg kommunikatör och en god rådgivare med erfarenhet av att arbeta nära ledning och chefer. Med ditt strategiska tänk och din förståelse för hur kommunikation påverkar människor i förändring trivs du i en roll där du får kombinera analys, kreativitet och relationsbyggande och du är inte rädd för att kavla upp ärmarna när det behövs.
Som kommunikatör hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen inom kommunikationsområdet eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har erfarenhet av en liknande roll inom media- och kommunikation
• har ett metodiskt och systematiskt arbetssätt, planerar i förväg, gör tydliga prioriteringar
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultatet med hög kvalitet
• har förmåga att se helheter och analysera sammanhang
• är duktig på att nätverka, skapa kontakter och samarbeta
• har en mycket god förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt
• har god organisatorisk förståelse och kan omsätta denna i verksamheten
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av att jobba med ledningskommunikation i en större eller komplex organisation, gärna inom offentlig verksamhet
• har vana av att stötta ledning och chefer, både som rådgivare och coach
• har erfarenhet av att jobba med kommunikativt ledarskap, förändringsledning och förändringskommunikation
• har erfarenhet av att utbilda och leda workshoppar
• har erfarenhet av att jobba med digital transformation och/eller intresse för AI.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering och en anställning hos oss kan även innebära placering i säkerhetsklass. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Stockholm.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Linda Svenske, 010-116 95 10 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Mona Högsborg, mona.hogsborg@forsakringskassan.se
, 010-113 44 83 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Behzad Barkhodaee, 010-116 22 96, Saco-S: Disa Thorsvad, 010-112 52 46, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9817625