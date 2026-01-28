Kommunikatör för information och rådgivning till skogsägare
Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att förstärka arbetet med information och rådgivning till skogsägare när det gäller ökat kolupptag och biologisk mångfald.
Skogens stora betydelse för klimat, ekonomi och miljö uppmärksammas i många sammanhang. Både nationellt och internationellt är lagstiftning och regelverk kring skogen i förändring. Därför söker vi nu en kommunikatör som kan bidra i arbetet med att nå ut med kunskap till skogsägare.
Kommunikationsenheten har helhetsansvaret för Skogsstyrelsens kommunikation. Vi jobbar strategiskt och operativt, både internt och externt. Vi driver och utvecklar myndighetens kanaler - extern webbplats, intranät, sociala medier, tidningen Skogseko och mediearbetet - och ansvarar för den grafiska profilen. Vi arbetar tillsammans med ledning och verksamhet i alla frågor som rör kommunikation.
Som kommunikatör på Skogsstyrelsen får du jobba med frågor som är viktiga för miljö, ekonomi och välmående i hela landet. Du får göra det tillsammans med superkompetenta och trevliga kollegor. Så välkommen att söka det lediga jobbet hos oss! Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Tillsammans med övriga medarbetare på kommunikationsenheten och andra verksamheter planera, genomföra och följa upp kommunikationsarbete i olika kanaler - sociala medier, extern webbplats, intranät med mera. Operativt och strategiskt kommunikationsstöd inom myndigheten, inte minst kopplat till Regeringens satsning på stärkt information och rådgivning till skogsägare när det gäller ökat kolupptag och biologisk mångfald. Du är delaktig i att utveckla arbetssätt, kanaler och budskap för att nå ut till skogsägare.Kvalifikationer
- Du har flera års erfarenhet inom yrket.
- Du har högskoleutbildning inom kommunikation eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig.
- Du behärskar ett brett fält inom kommunikationsområdet och kan jobba både strategiskt och operativt.
- Du är bra på att uttrycka dig på svenska både i tal och skrift.
- Som person är du drivande, initiativrik och kommunikativ.
- Du trivs och kan jobba strukturerat när det händer mycket samtidigt.
- Du kan hitta lösningar både på egen hand och tillsammans med andra.
- Du är skicklig på att kunna förstå och omsätta organisationens behov i effektiv kommunikation.Kontaktuppgifter för detta jobb
Mer information lämnas av kommunikationschef Urban Wigert, 010-172 12 22, eller ställföreträdande kommunikationschef Martina Wänerholm, 010-172 11 76.
Välkommen med din ansökan med din ansökan senast 18 februari.
Det här är Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår vision är Skog till nytta för alla. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att vi kan nå de skogspolitiska mål som riksdagen har beslutat. Vi finns i hela landet med kontor från Pajala i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret finns i Jönköping. Vår geografiska spridning och tvärfunktionella samarbeten gör att våra arbetssätt till stor del är digitala, även resor förekommer för vissa av våra befattningar.
Tillsammans arbetar vi för att vår myndighet ska vara en vänlig arbetsplats där alla medarbetare trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Allt vårt arbete vilar på den statliga värdegrunden.
Din introduktion kompletteras med utbildningar som stärker dig i din roll på Skogsstyrelsen och som statsanställd. Vi har både en medarbetaridé och en ledaridé med gemensamma värdeord: gemenskap, respekt, ansvar och nyfikenhet. Oavsett om du är ledare eller inte, hoppas vi att du delar dessa värdeord med oss.
Vi erbjuder ett par värdefulla arbetsförmåner som kan göra stor skillnad för dig. Du får även ett bra intjänande till din tjänstepension och det ingår även en trygghet i din anställning om det skulle hända dig något. Vi hoppas du kommer att trivas hos oss!
Är du nyfiken eller har en fråga, tveka inte att höra av dig om du inte finner svar på vår hemsida: https://skogsstyrelsen.se/om-oss/
samt https://skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/jobba-hos-oss/
Välkommen till Skogsstyrelsen! Ersättning
