Kommunikatör - arbeta med kommunikation i Regeringskansliet

2025-11-10
Är du en kvalitetsmedveten och serviceinriktad kommunikatör som trivs i en spännande miljö med stundtals högt tempo? Vi erbjuder en möjlighet att arbeta med intressanta frågor i en omväxlande och spännande arbetsmiljö.
RK Kommunikation är Regeringskansliets gemensamma kommunikationsfunktion och ansvarar för att föra ut regeringens politik i extern och intern kommunikation. Den aktuella tjänsten innebär dels kommunikationsstöd till Statsrådsberedningen, dels administrativa och samordnande arbetsuppgifter kopplat till livesändningar av regeringens pressträffar.
Som kommunikatör åt Statsrådsberedningen kommer du ge operativt och kommunikativt stöd till statsministerns och EU-ministerns politiska staber, bistå vid pressträffar och med medielogistik samt svara på brev från allmänheten. Den andra delen av tjänsten, som samordnare vid Regeringskansliets presscenter, innebär att du tar emot och hanterar bokningar av pressträffar från departementen, administrerar bemanning av dessa och regelbundet har kontakt med externa leverantörer och konsulter. Tjänsten kan också komma att omfatta beredskapstjänstgöring.
Din bakgrund
Vi söker dig som har akademisk examen inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annan utbildning som bedöms som relevant för tjänsten.
Vi söker dig som har mycket goda kunskaper i svenska och är en skicklig skribent med förmåga att formulera tydliga och målgruppsanpassade budskap. Du ska även ha erfarenhet av omvärldsbevakning, att ta fram nyhetssammanställningar samt av att följa upp kommunikationsinsatser i digitala kanaler. Du har även arbetat med webbpublicering och är van vid att använda publiceringsverktyg som Optimizely eller motsvarande. Vidare har du arbetat med presskommunikation - som att skriva pressmeddelanden, bistå vid pressträffar eller annan mediehantering. Du har tidigare erfarenhet av administrativa uppgifter så som hantering av bokningar, beställningar och offerter. Du ska ha aktuell erfarenhet inom ovan nämnda områden från en myndighet, politiskt styrd organisation eller annan större organisation.
Det är meriterande om du har hanterat inkommande frågor från allmänheten. Vidare är det meriterande om du har aktuell erfarenhet från Regeringskansliet inom dessa områden och därmed kännedom om myndighetens processer.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Du behöver vara noggrann, självgående och ha gott omdöme. Du är strukturerad och har lätt för att anpassa dig till nya situationer. Vidare behöver du vara bra på att samarbeta med andra och vara serviceinriktad. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Övrigt
Tjänsten är tidsbegränsad på ett år med möjlighet till förlängning. Start så snart som möjligt. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, hör av dig till Linn Duvhammar, sektionschef Medieproduktion. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Charlotte Wahlström gällande rekryteringsprocessen. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 1 december 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet.
