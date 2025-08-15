Kommunikativa studenter sökes till kortare uppdrag!
2025-08-15
Nu söker vi studenter som vill hjälpa till och genomföra undersökningar via telefon på deltid under cirka två månaders tid. Sök redan idag då vi jobbar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för vår kunds räkning Marknadsundersökare. Uppdraget är på deltid med start i slutet av september. Uppdraget är under 8 veckor där du förväntas kunna arbeta 3-4 dagar/veckan måndag - torsdag med arbetstiderna kl. 17/18 - kl 21.
Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Du erbjuds
• Goda möjligheter till personlig utveckling
• Möjligheten att tjäna extra pengar vid sidan av studierna
• Få en fot in på Academic Work och en referens framåt
Dina arbetsuppgifter
I rollen som Marknadsundersökare kommer du att vara ansvarig för att kontakta kundens panelmedlemmar för att genomföra undersökningar över telefon. Du kommer att utföra arbetet från deras kontor i centrala Stockholm. Vid start kommer du få en introduktionsutbildning som kommer hållas i slutet av september. Du kommer att:
• Ringa upp panelmedlemmarna och på ett trevligt sätt be dem att delta i undersökningen
• Redovisa all information du får i intervjun utifrån den instruktion du får
• Genomföra samtalen strukturerat och organiserat utifrån den instruktion du får
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på eftergymnasial nivå på minst 50%
• Har mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift, då det används i det dagliga arbetet
• Är tillgänglig för start i slutet av september och därefter 3-4 kvällar i veckan under uppdraget
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom service sedan tidigare och haft telefon som främsta arbetsverktyg.
Övrig information:
• Start: Slutet av september
• Omfattning: Deltid, 3-4 kvällar i veckan (måndag - torsdag) under arbetstiderna 17:00/18:00 - 21:00
• Uppdrag: 8 veckor
• Placering: Vasastan (obligatoriskt på plats första två veckorna därefter OK med remote)
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
