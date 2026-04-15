Kommunikativ webbstrateg till enheten Digitala kanaler
2026-04-15
Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Är du bra på att vägleda och stötta inom webbinnehåll? Då ska du söka rollen som webbstrateg! Kom med i en engagerad arbetsgrupp som dagligen vägleder och stöttar stadens redaktörer med deras webbinnehåll - alltid med målet att göra det enklare för boende, besökare och näringsliv att ta del av kommunens information och service.
På enheten digitala kanaler på förvaltningen för demokrati och medborgarservice samordnar och utvecklar vi de externa digitala kanaler och tjänster som är gemensamma för hela staden. Detta inkluderar vår webbplats goteborg.se, kalendarium, Göteborgs Stads officiella sida på facebook, instagram, youtube och mer därtill.
I arbetsuppgifterna ingår att vägleda i frågor om webbstruktur och innehåll på stadens externa digitala kanaler, i nära samarbete med stadens redaktörer. Som webbstrateg behöver du därför vara serviceinriktad och tycka om att hjälpa andra. I arbetsuppgifterna ingår också att utbilda, vidareutbilda samt stötta inom områdena webb, klarspråk och tillgänglighet. Du jobbar i publiceringsverktyget WCM som du också stöttar och hjälper stadens redaktörer med. Alla arbetsuppgifter kräver att du jobbar proaktivt och lyssnar in behov för att utveckla det stöd vi erbjuder staden. Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen inom webb, media, journalistik eller annan högskoleexamen som kan ses som likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete med webb och digital service. Det är också ett krav att du har erfarenhet av att hålla möten, workshops samt utbilda eller föreläsa för större grupper. Du har god kunskap i att tala och skriva på svenska. Dina generella IT-kunskaper är också på en hög nivå.
Har du fördjupad kunskap inom webbanalys, webbtillgänglighet, erfarenhet av användarcentrerad utveckling samt webbpubliceringsverktyg är det meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att skriva texter för webb, eftersom det är en viktig kunskap att ha med sig i arbetet i att stötta stadens redaktörer. Meriterande är även tidigare erfarenhet av redaktörsarbete, gärna inom offentlig verksamhet.
Våra målgruppers behov kommer alltid först och du har därför en förmåga att analysera utifrån olika perspektiv för att hitta användarvänliga lösningar. Att jobba strukturerat, se helheten och samtidigt tänka långsiktigt kring dina arbetsuppgifter är en självklarhet för dig. Du är analytisk när du stödjer, förklarar och förankrar komplexa frågor och samband.
Du har en god samarbetsförmåga och bidrar till ett gott arbetsklimat i en arbetsgrupp. Du ska också känna dig trygg i att arbeta självständigt och med flera olika frågor samtidigt. Du lever och andas service, anpassar din kommunikation beroende på sammanhang och ger ett förstklassigt bemötande i alla möten och kontakter.
Om ovanstående stämmer in på dig kan vi erbjuda dig en stimulerande arbetsplats med goda kollegor och varierande arbetsuppgifter. Anställningsvillkor
Vi erbjuder en arbetsplats med en kund- och serviceorienterad arbetsplatskultur med verksamheter i kontinuerlig utveckling. Vi har medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Förvaltningens lokaler ligger centralt i Göteborg.
Vi vill att vår förvaltning ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Vi planerar första intervjuomgången under vecka 19 vilket kommer vara kortare teamsintervjuer. Går du vidare därifrån kommer personlig intervju på plats äga rum under vecka 20.
Inför en eventuell personlig intervju behöver du uppvisa pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige. I processen kan du även bli ombedd att tillhandahålla examensbevis om detta är ett krav för tjänsten.
När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
Vi på demokrati och medborgarservice jobbar för en enkel och hållbar vardag i en öppen stad där alla kan vara delaktiga. Vi arbetar med service, delaktighet och jämlikhet. God service innebär att boende, besökare och näringsliv ska uppleva kontakten med kommunen som enkel och trygg och att de får den hjälp de behöver. Vi samordnar, utvecklar och ger service i flera olika kanaler som är gemensamma för staden. Vi har i uppdrag att öka människors möjligheter till lokal demokrati, inflytande och delaktighet, både genom digitala verktyg och fysiska möten.
För att bidra till en hållbar och jämlik vardag erbjuder vi rådgivning och ser till att de som inte klarar sin ekonomi och livsföring själva får stöd. På vår förvaltning är vi drygt 250 medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Demokrati och medborgarservice Kontakt
Robert Hytti (Vision) robert.hytti@demokratimedborgarservice.goteborg.se Jobbnummer
9856456