Kommunikativ undersköterska sökes till mottagning - dagtidsarbete
Region Östergötland / Undersköterskejobb / Norrköping
Vi söker en driven och entusiastisk undersköterska som vill jobba i ett team där kommunikation och samarbete är viktigt.
I vår verksamhet sätter vi patienten i främsta rummet.
Öron-, näs- och halskliniken är en regionövergripande klinik som består av bland annat två mottagningar. Den ena mottagningen är belägen på Universitetssjukhuset i Linköping och den andra mottagningen finns på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. I Norrköping behöver vi nu utöka vårt gäng med en till undersköterska. Välkommen hit!
Vårt erbjudande
Öron-, näs- och halskliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping (US), Vrinnevisjukhuset (ViN) i Norrköping och Lasarettet i Motala (LiM) svarar för all sjukvård i regionen inom öron-, näs- och halsspecialiteten. Som universitetsklinik har vi tre huvuduppdrag; att bedriva specialiserad vård, undervisa samt bedriva forskning och utveckling. Kliniken behandlar patienter från Östergötland men ger också högspecialiserad vård till patienter från regionerna Kalmar och Jönköping.
Vår verksamhet bedriver kirurgi och öppenvård i Linköping och Norrköping och kliniken som helhet består av vårdavdelning, öppenvårdsmottagningar, hörselvårdsmottagningar, tolkcentral, logopedi samt sekretariat. Kliniken omfattar drygt 230 anställda.
På mottagningen lägger vi stor vikt vid att ha ett öppet klimat där vi bidrar till detta genom att vi stöttar och hjälper varandra. I vår arbetsgrupp är två ledord viktiga och det är kommunikation och samarbete som skapar vår arbetsmiljö.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska i vår verksamhet är din uppgift att hjälpa till att förbereda och assistera på läkarledda mottagningar. Du hjälper läkaren genom att assistera på mottagning vilket innebär att förbereda mottagningsrummen inför dagens patientmottagning och efter mottagningens dagens slut ställer i ordning mottagningsrummen. Vi lägger stor vikt på ordning och reda samt utföra uppgifter med kvalité. Vi träffar patientgrupper från noll år och uppåt, i både elektiv och akut vård. Vi har även en liten enhet för polikliniska ingrepp.
Arbetsgrupp
Vi är en liten personalgrupp på 16 personer. Personalen på mottagningen består av undersköterskor och sjuksköterskor med lång erfarenhet inom vår specialitet.
Om dig
Du har godkänd gymnasieutbildning lägst 2 250 poäng, Vård- och omsorgsprogrammet eller
motsvarande. För vuxenutbildningen godkänd gymnasieutbildning lägst 1 400 poäng inom Vård- och omsorgsutbildningen eller motsvarande. Du har goda administrativa kunskaper och datavana. Erfarenhet av journalsystemet Cosmic är meriterande.
Som person är drivs du av att se möjligheter till förändringar men också att du är stresstålig och kan ställa om i olika situationer vilket ställer krav på att vara flexibel. Vilket ställer krav på att planera och prioritera om ditt arbete på ett effektivt sätt utifrån verksamhetens mål. Då vi är en arbetsgrupp är du en del i helheten så samarbete är viktigt för teamet men även kunna arbeta självständigt. Du lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Du är noggrann och kvalitetsmedveten.
För att trivas hos oss har du ett intresse av möten med människor. Du använder din kunskap, färdighet och förmågor i bemötande vid mötet med patient eller vårdsituationen. Erfarenhet av mottagningsarbete är meriterande. Eftersom du är en del av ett team kring patienten är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i det svenska språket, både i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/411". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Öron- näs- och halskliniken Kontakt
Enhetschef, Jaana Hurskainen Wallberg jaana.hurskainen.wallberg@regonostergotlan.se Jobbnummer
9783099